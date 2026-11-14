Mirá gratis la edición impresa de Viví Mejor de noviembre

La diabetes ya forma parte de la vida de millones de personas, pero conocerla es el primer paso para prevenirla y controlarla. En esta edición abordamos sus distintos tipos, las señales a las que hay que prestar atención, los alimentos que ayudan a regular la glucosa y los avances tecnológicos que permiten monitorearla durante las 24 horas. Información, prevención y herramientas para cuidar la salud y mejorar la calidad de vida.
Noviembre 2026
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