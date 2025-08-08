Mirá gratis la edición impresa de Viví Mejor de agosto

La lactancia materna es mucho más que alimento: fortalece el sistema inmune del bebé, favorece el desarrollo emocional y genera un lazo único entre madre e hijo. En este número, todo lo que necesitás saber sobre sus beneficios y cómo acompañar este proceso esencial para la vida.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.