La previa en vivo: Colón visita a Patronato en el Grella con público “neutral”

Colón juega este domingo por la tarde ante Patronato de Paraná en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de la capital de Entre Ríos por la fecha 7 de la zona A de la Primera Nacional.
El Sabalero se enfrenta con el Patrón desde las 16 horas por la fecha 7 de la segunda división del fútbol argentino.
Colón juega este domingo por la tarde ante Patronato de Paraná en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de la capital de Entre Ríos por la fecha 7 de la zona A de la Primera Nacional.
El partido se disputa este 29 de marzo desde las 16 horas con transmisión a través de la plataforma oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), LPF Play.
En un encuentro que contará con la particular presencia de público “neutral”, lo que le brinda la posibilidad a los Sabaleros de estar en la tribuna sin elementos distintivos, además de los lógicos espectadores del Patrón.
El árbitro designado para el partido entre Patronato y Colón (domingo 29/03/2026, 16:00 hs) es Daniel Zamora. Estará asistido por Marcelo Errante (Asistente 1), Sebastián Pumetti (Asistente 2) y Mariano Negrete (Cuarto Árbitro) para este encuentro correspondiente a la Primera Nacional en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
Zamora dirigió a Colón en dos ocasiones previas, ambas sin victorias para el "Sabalero": un empate 0-0 (con caída en penales) ante San Martín de Tucumán en febrero 2025 y una derrota 1-0 ante Nueva Chicago en junio 2025.
El conjunto dirigido por Ezequiel Medrán arribó al Grella para disputar el encuentro desde las 16. Fotos: Gentileza Colón.
El último partido fue también en Paraná y terminó con victoria para Patronato por 1 a 0 ante Colón con gol de Diego Hermes Martínez a los 36 minutos del primer tiempo.
Colón llega con 8 puntos y ubicado en la séptima posición de la tabla de la zona A. Ganó dos partidos, empató dos y perdió uno. Convirtió cinco goles y le anotaron cinco.
Patronato llega con 5 puntos y ubicado en la decimotercera posición de la tabla de la zona B. Ganó un partido, empató dos y perdió uno. Convirtió tres goles y le anotaron cinco.