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La previa en vivo: Colón visita a Patronato en el Grella con público “neutral”

El Sabalero se enfrenta con el Patrón desde las 16 horas por la fecha 7 de la segunda división del fútbol argentino.

Imagen ilustrativa. Estadio Presbítero Bartolomé Grella. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Estadio Presbítero Bartolomé Grella. Crédito: Fernando Nicola
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Colón juega este domingo por la tarde ante Patronato de Paraná en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de la capital de Entre Ríos por la fecha 7 de la zona A de la Primera Nacional.

Colón perdió 1 a 0 contra Patronato y quedó tercero en la tabla de posiciones.Se enfrentaron por última vez el 14 de julio de 2024. Colón perdió 1 a 0 contra Patronato.

El partido se disputa este 29 de marzo desde las 16 horas con transmisión a través de la plataforma oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), LPF Play.

Colón perdió 1 a 0 contra Patronato y quedó tercero en la tabla de posiciones.Se enfrentaron por última vez el 14 de julio de 2024. Colón perdió 1 a 0 contra Patronato.

En un encuentro que contará con la particular presencia de público “neutral”, lo que le brinda la posibilidad a los Sabaleros de estar en la tribuna sin elementos distintivos, además de los lógicos espectadores del Patrón.

Minuto a minuto

15:50 / Dom. 29.03.2026

Así forman los equipos

Los once de Colón:

Los once de Patronato:

15:42 / Dom. 29.03.2026

El juez

El árbitro designado para el partido entre Patronato y Colón (domingo 29/03/2026, 16:00 hs) es Daniel Zamora. Estará asistido por Marcelo Errante (Asistente 1), Sebastián Pumetti (Asistente 2) y Mariano Negrete (Cuarto Árbitro) para este encuentro correspondiente a la Primera Nacional en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Zamora dirigió a Colón en dos ocasiones previas, ambas sin victorias para el "Sabalero": un empate 0-0 (con caída en penales) ante San Martín de Tucumán en febrero 2025 y una derrota 1-0 ante Nueva Chicago en junio 2025.

15:20 / Dom. 29.03.2026

El Litoral desde el Grella

14:59 / Dom. 29.03.2026

El Sabalero ya está en el estadio

El conjunto dirigido por Ezequiel Medrán arribó al Grella para disputar el encuentro desde las 16. Fotos: Gentileza Colón.

14:03 / Dom. 29.03.2026

La última vez

El último partido fue también en Paraná y terminó con victoria para Patronato por 1 a 0 ante Colón con gol de Diego Hermes Martínez a los 36 minutos del primer tiempo.

14:00 / Dom. 29.03.2026

Cómo llegan

Colón llega con 8 puntos y ubicado en la séptima posición de la tabla de la zona A. Ganó dos partidos, empató dos y perdió uno. Convirtió cinco goles y le anotaron cinco.

Patronato llega con 5 puntos y ubicado en la decimotercera posición de la tabla de la zona B. Ganó un partido, empató dos y perdió uno. Convirtió tres goles y le anotaron cinco.

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