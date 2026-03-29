La previa en vivo: Colón visita a Patronato en el Grella con público “neutral”

El árbitro designado para el partido entre Patronato y Colón (domingo 29/03/2026, 16:00 hs) es Daniel Zamora. Estará asistido por Marcelo Errante (Asistente 1), Sebastián Pumetti (Asistente 2) y Mariano Negrete (Cuarto Árbitro) para este encuentro correspondiente a la Primera Nacional en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.