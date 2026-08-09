Colón ganó ante San Telmo con gol de Lago

El Sabalero se impuso por la mínima y de penal ante San Telmo. Fue 1 a 0 con gol de Ignacio Lago a los 32 minutos del segundo tiempo en el regreso de Iván Delfino como DT en el Brigadier López. Con este resultado, el rojinegro sostiene la tercera posición en la tabla de la zona A de la Primera Nacional.