Colón ganó 1 a 0 este domingo ante San Telmo, por la 24° fecha de la zona A de la Primera Nacional.
Colón ganó ante San Telmo con gol de Lago
El Sabalero se impuso al Candombero por la mínima y de penal ante el Candombero por la fecha 24 del torneo de ascenso de la AFA.
El encuentro se disputó desde las 15:30 horas en el estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe, con el arbitraje de Juan Cruz Robledo, secundado por Matías Balmaceda y Diego Romero, mientras que el cuarto árbitro fue Marcelo Sanz.
El único gol del partido fue de Ignacio Lago a los 34 minutos del segundo tiempo por la vía de los doce pasos, por una mano adentro del área sancionada tras un córner a instancias del asistente. De esta forma, fue con victoria el regreso de Iván Delfino al banco de suplentes como director técnico del rojinegro.
Con este resultado, Colón quedó en 39 puntos, ubicándose en la tercera posición de la tabla de posiciones, detrás de Ferro (46) y Morón (41). La próxima fecha se enfrentará ante Patronato.
Minuto a Minuto
Reviví el gol del partido
Así fue el gol de Ignacio Lago para el 1 a 0 de Colón ante San Telmo.
Terminó el partido: ¡Ganó Colón!
El Sabalero se impuso por la mínima y de penal ante San Telmo. Fue 1 a 0 con gol de Ignacio Lago a los 32 minutos del segundo tiempo en el regreso de Iván Delfino como DT en el Brigadier López. Con este resultado, el rojinegro sostiene la tercera posición en la tabla de la zona A de la Primera Nacional.
47’ ST: Casi amplía Colón
Espectacular atajada de Enrico ante García para quitarle el 2 a 0 a Colón.
37’ ST: Expulsión en San Telmo
El árbitro echó al técnico del Candombero que reclamaba insistentemente por el penal.
37’ ST: Cambios en San Telmo
Salieron Romero, Batallini y Nuñez . Ingresaron Baez, Gamarra y Zurbriggen.
32’ ST: Gol de Colón
Penal tras una mano en un córner que Lago cambió por gol ejecutando suave al medio. Gana Colón 1 a 0 ante San Telmo.
31’ ST: Penal para Colón
Robledo cobró penal para el Sabalero por una mano en el área.
17’ ST: Cambios en Colón
Se retiraron: Federico Lertora y Leandro Allende. Ingresaron: Matías Muñoz y Franco García
29’ PT: Lo tuvo San Telmo
Molina recibió en la puerta del área, se perfiló y remató abajo. Se fue al lado del palo izquierdo de Budiño.
27’ PT: Cerca Lago
El enganche pisó el área y remató fuerte, se fue apenas por arriba.
27’ PT: Clara llegada de Colón
Centro largo que encontró solo a Allende, que cabeceó a las manos del arquero Enrico.
23’ PT: Lo tuvo Colón
Centro de Marcioni, pifió Roncaglia y le quedó a Garate que no pudo darle con fuerza.
13’ PT: Primer intento de San Telmo
Remate desde lejos de Roncaglia que contuvo sin problemas budiño.
10’ PT: La primera fue de Colón
Lago encaró desde la derecha al medio y remató abierto, se fue ancha.
Empezó el partido
En el Brigadier López, el Sabalero y el Candombero se enfrentan por la fecha 24° de la Primera Nacional.
La hinchada espera el partido
Los sabaleros ya se encuentran en el estadio a la espera del partido. Fotos: Fernando Nicola - Carolina Niklison.
Movimientos precompetitivos
Los jugadores ya entran en calor en el estadio. Fotos: Fernando Nicola.
Reconocimiento a El Litoral
Con motivo de los 108 años recientemente cumplidos por el diario, el club de barrio Centenario hizo un reconocimiento en la previa del partido de este domingo, frente a San Telmo. Un grupo de niños ingresarán al campo de juego con una camiseta especial, dedicada a El Litoral, y se tomaron una fotografía con el plantel que ahora conduce Iván Delfino. Fotos: Carolina Niklison.
El árbitro
El juez de la tarde será Juan Cruz Robledo, siendo el segundo encuentro que le toca dirigir a Colón y el cuarto a San Telmo. Matías Balmaceda y Diego Romero serán los asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Marcelo Sanz.
Iván Delfino, en exclusiva con El Litoral: “Elegimos estar en este club, sabemos que la presión existe”
24 horas después de ser presentado al plantel y tras dirigir sus dos primeras prácticas pensando en San Telmo, el flamante DT rojinegra selló su vínculo por 18 meses junto al presidente Alonso. “Estoy muy feliz, con la misma emoción que sentí la otra vez pero con más compromiso” aseguró el técnico que inicia su segundo ciclo en el banco del club de sus amores.Continuar leyendo →
Los posibles 11
En su vuelta como DT sabalero, el "Viejo" Delfino formaría de la siguiente manera:
Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Agustín Toledo, Leandro Allende; Ignacio Lago y Leandro Garate.
Por el lado de San Telmo, dirigido por Aníbal Biggeri, la formación tentativa para visitar al Sabalero se perfila con Joaquín Enrico; Juan Motroni, Facundo Roncaglia, Patricio Romero, Emanuel Díaz; Facundo Báez, Elías Brítez, Jerónimo Porto, Renzo Uriburu; Martín Batallini y Nicolás Molina.
Colón, el debut de Delfino, un duro San Telmo y el sábado ante Patronato
La AFA dispuso que el encuentro de la semana que viene, cuando Colón juegue otra vez como local, ante Patronato, se dispute el sábado a las 16.30 y no el domingo como se había programado. En la vuelta de Delfino, los sabaleros tendrían dos cambios.Continuar leyendo →
Convocados sabaleros
Iván Delfino convocó a los siguientes jugadores para el encuentro de este domingo.
Un historial adverso
De los últimos cinco enfrentamientos, San Telmo ganó todos. El último fue en marzo, cuando en la Isla Maciel el resultado fue 3-1 para los locales.