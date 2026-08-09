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Colón ganó ante San Telmo con gol de Lago

El Sabalero se impuso al Candombero por la mínima y de penal ante el Candombero por la fecha 24 del torneo de ascenso de la AFA.

Colón de Santa Fe se enfrentó a San Telmo por la fecha 24 del torneo de ascenso en el estadio Brigadier López. Foto: Fernando Nicola.Colón de Santa Fe se enfrentó a San Telmo por la fecha 24 del torneo de ascenso en el estadio Brigadier López. Foto: Fernando Nicola.
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Colón ganó 1 a 0 este domingo ante San Telmo, por la 24° fecha de la zona A de la Primera Nacional.

Colon lago Foto: Fernando Nicola.Lago volvió a ser la figura de Colón. Foto: Fernando Nicola.

El encuentro se disputó desde las 15:30 horas en el estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe, con el arbitraje de Juan Cruz Robledo, secundado por Matías Balmaceda y Diego Romero, mientras que el cuarto árbitro fue Marcelo Sanz.

El único gol del partido fue de Ignacio Lago a los 34 minutos del segundo tiempo por la vía de los doce pasos, por una mano adentro del área sancionada tras un córner a instancias del asistente. De esta forma, fue con victoria el regreso de Iván Delfino al banco de suplentes como director técnico del rojinegro.

delfino colon san telmo Foto: Carolina Niklison.Delfino regresó al banco de Colón con un triunfo. Foto: Carolina Niklison.

Con este resultado, Colón quedó en 39 puntos, ubicándose en la tercera posición de la tabla de posiciones, detrás de Ferro (46) y Morón (41). La próxima fecha se enfrentará ante Patronato.

Minuto a Minuto

17:58 / Dom. 09.08.2026

Reviví el gol del partido

Así fue el gol de Ignacio Lago para el 1 a 0 de Colón ante San Telmo.

17:22 / Dom. 09.08.2026

Terminó el partido: ¡Ganó Colón!

El Sabalero se impuso por la mínima y de penal ante San Telmo. Fue 1 a 0 con gol de Ignacio Lago a los 32 minutos del segundo tiempo en el regreso de Iván Delfino como DT en el Brigadier López. Con este resultado, el rojinegro sostiene la tercera posición en la tabla de la zona A de la Primera Nacional.

17:21 / Dom. 09.08.2026

47’ ST: Casi amplía Colón

Espectacular atajada de Enrico ante García para quitarle el 2 a 0 a Colón.

17:12 / Dom. 09.08.2026

37’ ST: Expulsión en San Telmo

El árbitro echó al técnico del Candombero que reclamaba insistentemente por el penal.

17:09 / Dom. 09.08.2026

37’ ST: Cambios en San Telmo

Salieron Romero, Batallini y Nuñez . Ingresaron Baez, Gamarra y Zurbriggen.

17:06 / Dom. 09.08.2026

32’ ST: Gol de Colón

Penal tras una mano en un córner que Lago cambió por gol ejecutando suave al medio. Gana Colón 1 a 0 ante San Telmo.

17:05 / Dom. 09.08.2026

31’ ST: Penal para Colón

Robledo cobró penal para el Sabalero por una mano en el área.

17:04 / Dom. 09.08.2026

30’ ST: Cambio en Colón

Salió Garate, ingresó Buossi.

17:01 / Dom. 09.08.2026

27’ ST: Amarilla en Colón

Fue amonestado Pier Barrios.

16:59 / Dom. 09.08.2026

24’ ST: Cambio en Colón

Se retira Antonio e ingresa Toledo.

16:57 / Dom. 09.08.2026

23’ ST: Amarilla en San Telmo

Fue amonestado Paredes.

16:55 / Dom. 09.08.2026

17’ ST: Cambios en Colón

Se retiraron: Federico Lertora y Leandro Allende. Ingresaron: Matías Muñoz y Franco García

16:53 / Dom. 09.08.2026

14’ ST: Amarilla en Colón

Fue amonestado Peinipil.

16:45 / Dom. 09.08.2026

11’ ST: Cambio en San Telmo

Salió Porto entró Larhitigoyen.

16:45 / Dom. 09.08.2026

10’ ST: Amarilla en San Telmo

Fue amonestado Nuñez.

16:43 / Dom. 09.08.2026

8’ ST: Amarilla en San Telmo

Fue amonestado Porto.

16:35 / Dom. 09.08.2026

Empezó el segundo tiempo

16:18 / Dom. 09.08.2026

Terminó el primer tiempo

Colón empata ante San Telmo 0 a 0.

16:13 / Dom. 09.08.2026

40’ PT: Amarilla en San Telmo

Fue amonestado Pollachi.

16:01 / Dom. 09.08.2026

29’ PT: Lo tuvo San Telmo

Molina recibió en la puerta del área, se perfiló y remató abajo. Se fue al lado del palo izquierdo de Budiño.

16:00 / Dom. 09.08.2026

27’ PT: Cerca Lago

El enganche pisó el área y remató fuerte, se fue apenas por arriba.

15:59 / Dom. 09.08.2026

27’ PT: Clara llegada de Colón

Centro largo que encontró solo a Allende, que cabeceó a las manos del arquero Enrico.

15:58 / Dom. 09.08.2026

26’ PT: Cambio en San Telmo

Se retira Roncaglia, ingresa Paredes.

15:55 / Dom. 09.08.2026

23’ PT: Lo tuvo Colón

Centro de Marcioni, pifió Roncaglia y le quedó a Garate que no pudo darle con fuerza.

15:45 / Dom. 09.08.2026

13’ PT: Primer intento de San Telmo

Remate desde lejos de Roncaglia que contuvo sin problemas budiño.

15:42 / Dom. 09.08.2026

10’ PT: La primera fue de Colón

Lago encaró desde la derecha al medio y remató abierto, se fue ancha.

15:39 / Dom. 09.08.2026

6’ PT: Amarilla en San Telmo

Fue amonestado Díaz.

15:31 / Dom. 09.08.2026

Empezó el partido

En el Brigadier López, el Sabalero y el Candombero se enfrentan por la fecha 24° de la Primera Nacional.

15:20 / Dom. 09.08.2026

Alineaciones confirmadas

Así forma Colón:

Así forma San Telmo:

15:16 / Dom. 09.08.2026

La hinchada espera el partido

Los sabaleros ya se encuentran en el estadio a la espera del partido. Fotos: Fernando Nicola - Carolina Niklison.

15:03 / Dom. 09.08.2026

Movimientos precompetitivos

Los jugadores ya entran en calor en el estadio. Fotos: Fernando Nicola.

14:53 / Dom. 09.08.2026

Reconocimiento a El Litoral

Con motivo de los 108 años recientemente cumplidos por el diario, el club de barrio Centenario hizo un reconocimiento en la previa del partido de este domingo, frente a San Telmo. Un grupo de niños ingresarán al campo de juego con una camiseta especial, dedicada a El Litoral, y se tomaron una fotografía con el plantel que ahora conduce Iván Delfino. Fotos: Carolina Niklison.

14:15 / Dom. 09.08.2026

El árbitro

El juez de la tarde será Juan Cruz Robledo, siendo el segundo encuentro que le toca dirigir a Colón y el cuarto a San Telmo. Matías Balmaceda y Diego Romero serán los asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Marcelo Sanz.

13:24 / Dom. 09.08.2026

Jugadores lesionados en Colón

12:54 / Dom. 09.08.2026

Iván Delfino, en exclusiva con El Litoral: “Elegimos estar en este club, sabemos que la presión existe”

24 horas después de ser presentado al plantel y tras dirigir sus dos primeras prácticas pensando en San Telmo, el flamante DT rojinegra selló su vínculo por 18 meses junto al presidente Alonso. “Estoy muy feliz, con la misma emoción que sentí la otra vez pero con más compromiso” aseguró el técnico que inicia su segundo ciclo en el banco del club de sus amores.

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12:30 / Dom. 09.08.2026

Los posibles 11

En su vuelta como DT sabalero, el "Viejo" Delfino formaría de la siguiente manera:

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Agustín Toledo, Leandro Allende; Ignacio Lago y Leandro Garate.

Por el lado de San Telmo, dirigido por Aníbal Biggeri, la formación tentativa para visitar al Sabalero se perfila con Joaquín Enrico; Juan Motroni, Facundo Roncaglia, Patricio Romero, Emanuel Díaz; Facundo Báez, Elías Brítez, Jerónimo Porto, Renzo Uriburu; Martín Batallini y Nicolás Molina.

10:30 / Dom. 09.08.2026

Colón, el debut de Delfino, un duro San Telmo y el sábado ante Patronato

La AFA dispuso que el encuentro de la semana que viene, cuando Colón juegue otra vez como local, ante Patronato, se dispute el sábado a las 16.30 y no el domingo como se había programado. En la vuelta de Delfino, los sabaleros tendrían dos cambios.

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10:00 / Dom. 09.08.2026

Convocados sabaleros

Iván Delfino convocó a los siguientes jugadores para el encuentro de este domingo.

09:15 / Dom. 09.08.2026

Un historial adverso

De los últimos cinco enfrentamientos, San Telmo ganó todos. El último fue en marzo, cuando en la Isla Maciel el resultado fue 3-1 para los locales.

09:00 / Dom. 09.08.2026

Siesta de fútbol en Santa Fe

Desde las 15.30 Colón recibe a San Telmo en el Brigadier López con la vuelta de Iván Delfino como entrenador.

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