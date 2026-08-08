Este domingo a las 15.30

Colón, el debut de Delfino, un duro San Telmo y el sábado ante Patronato

La AFA dispuso que el encuentro de la semana que viene, cuando Colón juegue otra vez como local, ante Patronato, se dispute el sábado a las 16.30 y no el domingo como se había programado. En la vuelta de Delfino, los sabaleros tendrían dos cambios.