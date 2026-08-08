Este domingo se produce la vuelta de Delfino a la conducción técnica de Colón, en el partido con San Telmo, a la vez que se confirmó que el partido con Patronato de la semana que viene, también en Santa Fe, no irá el domingo 16 como se había programado, sino que se jugará el sábado 15, a partir de las 16.30 en el estadio del barrio Centenario.
Colón, el debut de Delfino, un duro San Telmo y el sábado ante Patronato
La AFA dispuso que el encuentro de la semana que viene, cuando Colón juegue otra vez como local, ante Patronato, se dispute el sábado a las 16.30 y no el domingo como se había programado. En la vuelta de Delfino, los sabaleros tendrían dos cambios.
También en Colón se sabe que el encuentro de la fecha 26, ante San Miguel como visitante, será el sábado 22 de agosto, a partir de las 15.30 en el estadio de Los Polvorines, al que Colón no visita desde hace más de 30 años.
Volviendo al presente, para este encuentro ante San Telmo, el flamante entrenador, Iván Delfino, estuvo ensayando con Leandro Allende como mediocampista por el costado izquierdo, en una posición que no desconoce y que ya ocupó en otros equipos (allí jugó con Pancaldo en Chaco For Ever, por ejemplo). Además, hay muchas chances de que Toledo juegue en la mitad de la cancha, acompañando a Lértora y en lugar de Muñoz.
Delfino define el equipo titular
Si todo esto se confirma, Colón podría jugar este domingo desde las 15.30 con Budiño en el arco; la línea de cuatro seguiría siendo la misma, con Peinipil marcando la punta derecha, Castet por izquierda y la dupla titular (Pier Barrios-Rasmussen) por el medio. En la mitad de la cancha, Delfino colocaría, en principio, cuatro volantes, con Marcioni y Allende por los laterales, Lértora de “5” posicional y Toledo acompañándolo. Arriba, Lago jugaría como segundo punta, acompañando a Leandro Garate, que viene de convertir el gol del empate ante Acassuso, en la despedida de Medrán.
Recordemos que la directiva rojinegra tomó la decisión, el domingo pasado, de ponerle punto final al ciclo de Ezequiel Medrán al frente del equipo, a la vez que inició contactos de inmediato con Iván Delfino, quien el martes solucionó su incorporación como nuevo entrenador sabalero.
Delfino no fue el único, ya que en el listado figuraron también Leandro Gracián (que venía de dirigir a Brown de Madryn y a Quilmes) y también mantuvieron una charla con Ricardo Pancaldo. De todos modos, siempre el principal candidato fue Delfino, que viajó a Santa Fe el lunes y terminó de arreglar condiciones al día siguiente.
Delfino tendrá ahora trece partidos para tratar de arrimarse a la punta (Ferro le lleva siete puntos de ventaja a Colón en la zona A) y mantener la posición dentro de los ocho que clasificarán para el Reducido que determinará el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.
Biggeri asume como técnico de San Telmo
La gran novedad de la visita es la llegada de Aníbal Biggeri como nuevo director técnico. Tras la salida de Marcelo Vázquez, el experimentado entrenador debutó el fin de semana pasado logrando una necesitada victoria por 1 a 0 frente a San Miguel gracias a un agónico gol de Nicolás Molina a los 92 minutos.
En la previa al cruce en Santa Fe, Biggeri dialogó con los medios y dejó en claro su mentalidad de venir a buscar el partido en Santa Fe.
El propio técnico reconoció que el "Candombero" cuenta hoy con una estructura muy particular: "Tengo un plantel de muchos chicos que no son tan conocidos pero con muchas ganas de sacar la situación adelante".
“Lo que tienen que saber es que por querer estar en Primera División no se llega a Primera División. Se compite en una categoría muy difícil y, en base a eso, hay que saber lo que se juega”, explicó Biggeri, refiriéndose al presente de Colón.
Para Biggeri, uno de los principales desafíos pasa por manejar las expectativas y evitar que la ansiedad termine jugando en contra. “Es una categoría que no la ganás caminando, para nada”, sentenció.
Desafíos de dirigir en Primera Nacional
Consultado sobre si, para un equipo como Colón, resulta más conveniente contratar a un entrenador con experiencia en la Primera Nacional o apostar por un técnico que viene de dirigir en Primera División, Biggeri fue contundente al marcar las diferencias entre ambas competencias. “Es otro mundo. Es otro campeonato, son otras canchas, muchos viajes. Es un campeonato muy difícil”, sostuvo en una entrevista concedida a LT 10.
De todos modos, aclaró que un entrenador proveniente de la máxima categoría también puede desempeñarse con éxito en la Primera Nacional, siempre que tenga las condiciones necesarias para adaptarse.
“Cualquiera puede dirigirlo, los técnicos que sean de Primera, pero se necesita tranquilidad de arriba hacia abajo para saber que se puede ascender haciendo las cosas como corresponde”, explicó. Y dejó una definición particular sobre el torneo: “A mi gusto, es el campeonato más lindo del fútbol argentino, pero, a su vez, es muy difícil”.