Luis “Pulga” Rodríguez anunció este viernes que realizará un segundo partido despedida de su carrera como futbolista profesional.
Luis “Pulga” Rodríguez anunció su segundo partido despedida: cuándo se jugará
El ex jugador sabalero confirmó este viernes que tendrá su jornada celebratoria en Atlético Tucumán.
Luego de celebrar su jornada con Colón el domingo 14 de junio de 2026 a las 18:00 en el Estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe, ya hay jornada y lugar para el segundo.
En esta ocasión, será con Atlético Tucumán, el club con el cual disputó la mayor cantidad de partidos y temporadas.
La despedida con Atlético Tucumán
En comunicado formal, el “Decano” tuvo junto a Luis Miguel Rodríguez una conferencia de prensa para anunciar que su partido despedida en nuestra provincia se llevará a cabo en el Estadio Monumental José Fierro.
“La cita será el sábado 26 de septiembre, en la previa del 124.º aniversario de nuestra institución”, confirmó la CD tucumana.
“Es un verdadero honor para Atlético Tucumán recibir a uno de los hijos pródigos más grandes de su historia y brindarle la despedida que se merece, junto al pueblo decano”, cierra el mensaje.
Las estadísticas del Pulga
Luis Miguel "Pulga" Rodríguez es uno de los máximos ídolos y referentes en la historia de Atlético Tucumán. A lo largo de sus diferentes ciclos defendiendo la camiseta del Decano, suma más de 350 partidos oficiales y 130 goles, lo que lo posiciona como el segundo máximo goleador histórico de la institución, solo detrás de Santiago "Negro" Michal.
En sus diferentes ciclos con el Decano, logró tres títulos —el Torneo Argentino A 2007/08 y la Primera B Nacional en 2008/09 y 2015— y fue subcampeón de la Copa Argentina 2017. Asimismo, dejó una huella imborrable a nivel individual al consagrarse como máximo goleador de la B Nacional en la temporada 2008/09 (con 20 tantos) y máximo artillero de la Copa Sudamericana 2017 (con 5 tantos).