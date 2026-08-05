Poniéndole fin a 24 horas frenéticas, en las que se presentó ante el grupo de jugadores y condujo su primer entrenamiento en el Predio en la tarde del martes y dirigió su segunda práctica en la mañana del miércoles el flamante entrenador de Colón, Iván Delfino, cumplió con el proceso legal y firmó su nuevo contrato con la institución rojinegra.
Iván Delfino, en exclusiva con El Litoral: “Elegimos estar en este club, sabemos que la presión existe”
24 horas después de ser presentado al plantel y tras dirigir sus dos primeras prácticas pensando en San Telmo, el flamante DT rojinegra selló su vínculo por 18 meses junto al presidente Alonso. “Estoy muy feliz, con la misma emoción que sentí la otra vez pero con más compromiso” aseguró el técnico que inicia su segundo ciclo en el banco del club de sus amores.
En la sala de reuniones del Hotel de Campo, con la presencia del presidente sabalero José Alonso y los representantes legales del club del Barrio Centenario, el “Viejo” estampó su firma en el contrato que lo unirá a la entidad de la cual es confeso hincha hasta diciembre del próximo año 2027.
Finalizada la firma del nuevo vínculo, Iván Delfino dialogó en exclusiva con El Litoral y compartió sus sensaciones volviendo al club que lo tuvo como entrenador durante los primeros meses del 2024, cuando Godano era el máximo dirigente de Colón.
En primera instancia, el experimentado DT comentó: “Estoy muy feliz, con la misma emoción que sentí la otra vez pero con más compromiso. Los momentos claramente no son los mismos pero acá estamos para tratar de hacerlo mejor y empezar con el pie derecho”.
Haciendo el repaso de lo que le tocó vivir desde el domingo a la noche que recibió el primer llamado formal de los dirigentes sabaleros, el ex entrenador de Estudiantes de Río Cuarto reveló: “Fueron horas intensas, en las que tratamos de hablar con los jugadores. El tiempo que tenemos para trabajar lógicamente que es poco pero vamos a intentar acomodar un par de cositas pensando en el domingo".
"Los jugadores son inteligentes así que la idea es apostar a los que venían haciendo las cosas bien. Vamos a insistir en lo bueno y también desde nuestra mirada vamos a corregir lo que creemos que se puede mejorar. Vemos a todos los jugadores con muchas ganas y esperamos poder llegar de la mejor manera al domingo”, agregó.
"Devolver la confianza"
Yendo al trabajo que comenzó a desarrollar desde su arribo a Santa Fe en la tarde del martes, Delfino explicó que “en estos casos el entrenador que llega trata de hacer un poco de todo. Por un lado hay que buscar devolverle la confianza al jugador desde el trabajo y desde la palabra".
"Creo que siempre hay que apuntar a la cuestión emocional que me parece algo muy importante sobre todo en esta categoría que es tan ríspida y donde a veces las cosas no salen como uno quiere. Para eso vinimos, elegimos estar en este club, sabemos que la presión existe así que hay que sobrellevarla para llegar bien al partido y empezar con el pie derecho”, sumó el entrenador rojinegro.
Siguiendo por esta línea, aseguró que “lo importante en este momento es que los jugadores se sientan cómodos y con confianza para que puedan volver a sumar de a tres para la alegría de la gente de Colón. Nosotros vamos a estar atrás para apoyarlos, vamos a tratar de darles todas las armas disponibles de lo táctico y estratégico para que se puedan desenvolver lo mejor posible el día del partido".
Su filosofía de juego y la comparación con Medrán
Siendo consultado respecto de su idea de juego, y la inevitable comparación con lo que mostró el Colón de Medrán en estas 23 fechas que se llevan disputadas en la campaña, el DT sabalero respondió: “Este equipo es totalmente distinto al que me tocó armar en el 2024 pero tengo claras las características de los jugadores porque nos hemos enfrentado con todos y porque seguía de cerca la campaña".
"Nosotros siempre hemos tenido esquemas de juego semejantes más allá de alguna característica propia de que cada uno entiende el fútbol a su manera. La realidad es que no va a variar mucho, vamos a tratar de acomodar ciertas cosas que nosotros creemos que tenemos que acomodar y después largarlos y a jugar”, sumó Delfino al análisis.
En referencia al momento en el que le toca dar inicio a su segundo ciclo en el banco de Colón, el entrenador que también pasó por Libertad de Sunchales y Sarmiento de Junín entre tantos otros equipos señaló que “Lo importante en esto es siempre como termina y no como empieza".
"En estos torneos largos las mesetas están siempre importantes y lo importante es poder sobrellevarlas, tener el temple necesario para sacar adelante esa situación y llegar de la mejor manera posible al tramo final. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para llegar bien al primer escalón que es San Telmo, pero después tenemos que seguir trabajando”, aseguró Iván.
A modo de cierre, y frente al curioso dato estadístico que marca que su primera etapa finalizó un 5 de agosto y su segundo ciclo comienza el mismo día, dos años después, Delfino manifestó: “Hay un dicho que siempre decía, para llegar a diciembre hay que pasar a agosto. Me fui en agosto y ahora llego en agosto así que esta vez espero llegar bien a diciembre y que terminemos todos como queremos”.