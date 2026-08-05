Firmó su contrato hasta diciembre de 2027

Iván Delfino, en exclusiva con El Litoral: “Elegimos estar en este club, sabemos que la presión existe”

24 horas después de ser presentado al plantel y tras dirigir sus dos primeras prácticas pensando en San Telmo, el flamante DT rojinegra selló su vínculo por 18 meses junto al presidente Alonso. “Estoy muy feliz, con la misma emoción que sentí la otra vez pero con más compromiso” aseguró el técnico que inicia su segundo ciclo en el banco del club de sus amores.