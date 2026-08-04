Asumió en Colón

Iván Delfino : “Son pocos los técnicos que pueden dirigir al equipo del que son hinchas”

El flamante entrenador sabalero inició su segundo ciclo en el club, tiene 13 partidos por delante en la fase regular y admitió que existe la posibilidad de incorporar un jugador en el caso de que Allende se vaya a Gimnasia de Mendoza.