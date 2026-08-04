Iván Delfino asumió el segundo ciclo como entrenador de Colón y dijo que “son pocos los entrenadores que pueden dirigir el club del que son hinchas, así que esta fue una oportunidad que no puedo desaprovechar”, dejando en claro lo que se sabe respecto de la simpatía que tiene Delfino por Colón, club del cual, el oriundo de Rafaela, es hincha.
Iván Delfino : “Son pocos los técnicos que pueden dirigir al equipo del que son hinchas”
El flamante entrenador sabalero inició su segundo ciclo en el club, tiene 13 partidos por delante en la fase regular y admitió que existe la posibilidad de incorporar un jugador en el caso de que Allende se vaya a Gimnasia de Mendoza.
“En estos torneos, todos tienen mesetas. A veces, las mesetas se disfrazan porque se consiguen algunos puntos. Lo importante es superarlas”, señaló Delfino, que fue presentado al plantel antes del entrenamiento, que contó también con la presencia del director deportivo, Diego Colotto.
“Con Paolo Goltz vengo hablando desde hace tres meses, se liberó un cupo de ayudante de campo y cuando lo llamé me dijo que me interesaba. Es un ex jugador que conoce mucho, tiene una trayectoria extraordinaria y la corta diferencia de edad con los jugadores, va a ayudar mucho”, señaló Delfino, mencionando al ex jugador sabalero, que será uno de sus ayudantes de campo.
“A la gente le digo que apoye como lo hace siempre. Si escalás una montaña y mirás para arriba, te agarra la ansiedad. Hay que darle para adelante y todos juntos”, dijo Delfino, que también habló de la posibilidad de incorporar un jugador al plantel en el caso de que Leandro Allende sea transferido a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, lo cual abriría un cupo.
“No soy de mirar para atrás, el equipo es diferente al que yo tuve en mi otro paso por el club, tiene distintas características. Conocemos a la mayoría de los jugadores y trataremos de sacar, de ellos, lo mejor posible”, agregó el nuevo entrenador.
Luego fue contundente, respecto de que “en el ascenso, todos los técnicos se tienen que adaptar a los jugadores que tiene” y se refirió también a una frase que mencionó en varias ocasiones, hace dos años, cuando dirigió por primera vez a Colón: “Yo no inventé la frase de que este es un camino de resistencia y no de velocidad. Si se fijan en el desarrollo de los torneos, van a ver que es así”.
Sonrió y tiró un chiste cuando fue consultado por Lago y Castet, dos jugadores que él tuvo en su anterior paso por el club: “¿Qué les dije?... Que si no corren, no van a jugar…”, señaló Delfino entre sonrisas.
El nuevo entrenador rojinegro debutará el próximo domingo, a las 15.30, en el barrio Centenario, cuando Colón reciba la visita de San Telmo. Serán 13 partidos los que le tocará dirigir en la etapa regular de este torneo, en el que Colón ese ubica tercero y a siete puntos de Ferro, líder de la zona A.