¿Hizo bien en elegirlo?

Las claves por las que Colón le está dando la revancha a Delfino

Capaz, conocedor de la categoría y con tres ascensos a cuestas (el último fue el año pasado), Iván Delfino vuelve a un club que dirigió hace dos años y en el que quedó la sensación de error cuando se decidió apartarlo. Se achica, con su vuelta, el margen de error en un ámbito de poca lógica como el fútbol.