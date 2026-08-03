Ezequiel Medrán se despidió del plantel de Colón luego de la decisión que tomó la comisión directiva sabalera de interrumpir el vínculo, habló de su relación con los futbolistas y los dirigentes, a la vez que dejó en claro que no compartió la postura que tomó la dirigencia sabalera.
Medrán: "No tengo dudas de que Colón va a conseguir el objetivo del ascenso"
El ex entrenador sabalero dejó en claro que no comparte la decisión que tomó la dirigencia. Quería seguir al frente del equipo y tuvo palabras de agradecimiento.
“Ayer a la tardecita noche (por el domingo) tuve un llamado de Matías Vidoz, que estaba reunido con el presidente y alguno de los vice. Allí me dijeron que la decisión estaba tomada. Les dí mi postura, respecto de que, en mi opinión, había que surfear la ola y seguir adelante para dar pelea hasta el final. Acepto la decisión pero no la comprendo”, fueron las primeras palabras de Medrán.
Luego, el ex entrenador dejó otras frases:
* “Yo no abandoné el cargo, me lo sacaron. Siempre hay cosas por mejorar, cuidé siempre la intimidad interna de todo lo que he hablado con el plantel y con los dirigentes respecto de lo que fue la marcha del plantel”.
* “Ustedes (por el periodismo) tienen más claridad y entienden mejor que yo respecto de cuáles son las dinámicas del manejo de los clubes en Santa Fe”.
Reacciones tras el partido con Acassuso
* “Del partido con Acassuso me fui conforme y orgulloso de cómo me defendió el equipo adentro de la cancha, luchando hasta el final para ganar el partido, aún con todo lo que se estuvo hablando durante la semana en cuanto a la estabilidad del técnico”.
* “Los entrenadores nos acostumbramos a que los procesos son resultado tras resultado. Uno construye con convicción, nos enfocamos en las juveniles del club, hicimos debutar a chicos de abajo, no dejamos de lado eso a pesar de que el objetivo era llegar a la Liga Profesional”.
*”Costó hacerlo funcionar al equipo y creo que es por la complejidad de la categoría. Estuvimos siempre en un lugar expectante, pero uno siempre busca una mejora y eso se notó en las intenciones. Errores puntuales no nos permitieron sumar más puntos y estar más arriba”.
La visión de Medrán sobre el plantel
* “No tengo dudas de que Colón está para conseguir el objetivo del ascenso. El cuerpo técnico que llegue se va a encontrar con mucha información y un plantel preparado físicamente. Todos los datos los van a encontrar y será una buena base para empezar el trabajo. Y en cuanto al plantel no tengo dudas de lo competitivo que es”.
Reflexiones sobre el mercado de pases
* “Yo me hago cargo de lo mío y todo lo que tuve que hablar lo hice con las personas correspondientes, llámese dirigentes o manager. No me gusta echarle culpas al otro, siempre me manejé así en la vida. Me hago cargo de lo mío. Pero hay un margen de cosas que el dirigente y el manager saben. Hicimos el mercado que se pudo hacer con las condiciones que se presentaron, serán ustedes los que evaluarán si fue bueno o malo. Yo me enfoqué en el día a día con el plantel”.
Agradecimientos y balance final
* “Soy un agradecido de haber vivido esta experiencia, disfruté todo con pasión, entiendo la dinámica, las exigencias y las críticas. Agradezco al hincha, a los dirigentes, a los médicos, a los que cuidan la cancha, a los que nos dan el desayuno o el almuerzo. Llegábamos a las 7 de la mañana y nos íbamos a las 2 de la tarde con muy buena predisposición. En lo deportivo, vine a un club que se iba al descenso, me hice cargo y lo que no me gusta es que no pude llegar hasta el final para coronar todo el trabajo que realizamos”.
* “Nunca le vendimos nada al hincha, fuimos muy sinceros, hablamos de trabajar mucho y de que estamos en un torneo complejo. Solamente tengo palabras de agradecimiento a la institución. Con la dirigencia me voy bien, el diálogo con el presidente Alonso fue muy bueno, tuve un muy buen contacto en el día a día con Alejandro Bonazzola y con Matías Vidoz, así que me voy agradeciéndole por todo el respeto y la predisposición que tuvieron en el día a día”.