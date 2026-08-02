La dirigencia de Colón tomó este domingo la decisión de dar por finalizado el ciclo de Ezequiel Medrán al frente del equipo, luego del empate del sábado ante Acassuso en el partido de San Isidro.
Los dirigentes de Colón tomaron la decisión y Medrán deja de ser el DT
Lo resolvieron este domingo. Ya asoman un par de candidatos para sucederlo. Uno de ellos es Iván Delfino y el otro es Leandro Gracián. Se vienen dos partidos seguidos de local.
La noticia será dada a conocer de manera oficial en las próximas horas. Por lo que se pudo saber, Colón debía ganar el encuentro del sábado para fundamentar la continuidad del entrenador, que se va del club dejándolo en el tercer puesto, a siete puntos de la punta y apenas tres por encima del último clasificado en la zona A del torneo de Primera Nacional.
Colón sacó un punto de los últimos nueve que disputó, con dos derrotas y el empate con Acassuso, uno de los peores equipos del campeonato. Luego del encuentro en el partido de San Isidro, Medrán señaló que había estado hablando con Diego Colotto y que habían diagramado la semana de trabajo con vistas al próximo partido, que será ante San Telmo.
¿Quién sería el sucesor?
Asoman dos candidatos para suceder a Medrán. Uno de ellos es Iván Delfino, quien podría contar con Paolo Goltz como ayudante de campo; el otro es Leandro Gracián, que dirigió con buen suceso a Deportivo Madryn el año pasado (estuvo a punto de ascenderlo) y viene de hacerlo con Quilmes en este campeonato, donde fue despedido hace pocos días.
¿Qué dijo Medrán luego de Acassuso?
Después del empate ante Acassuso, Ezequiel Medrán aseguró: "Estoy bien, nos sentimos respaldados por el plantel y el cuerpo técnico. Tuve una charla con el presidente y la dirigencia, hay un diálogo permanente. Entendemos la deuda y la exigencia que hay con nuestra gente, pero estamos enfocados en el trabajo del día a día para mejorar y ser más competitivos".
"La amargura de hoy es no haberlo ganado. El equipo intentó en todo momento, tomó todos los riesgos necesarios desde el inicio y buscó hasta el final la posibilidad de quedarnos con los tres puntos, más allá de haber logrado el empate", agregó el DT sabalero.
"Arrancar perdiendo a los dos minutos es un condicionante muy importante. Son partidos de detalles donde no podés permitir que se te haga cuesta arriba. Cometemos errores puntuales que nos cuestan goles y nos impiden encaminar lo que pretendemos", reflexionó el entrenador sabalero. También habló del campo: "La dificultad de la cancha era una realidad, había que jugar de la manera que se podía, pero rescato la actitud del equipo de entregarse al máximo".
"Estoy bien, nos sentimos respaldados por el plantel y el cuerpo técnico. Tuve una charla con el presidente y la dirigencia, hay un diálogo permanente. Entendemos la deuda y la exigencia que hay con nuestra gente, pero estamos enfocados en el trabajo del día a día para mejorar y ser más competitivos", manifestó Medrán.
Opinión de Federico Lértora
Uno de los referentes, Federico Lértora, dejó su visión del juego: "Se nos fueron dos puntos que necesitábamos, no estamos atravesando un buen momento, los rivales nos convierten fácil y a nosotros nos cuesta convertir. Pero no queda otra que aceptar el momento y seguir trabajando. Ahora debemos regresar y poner la cabeza en mejorar y volver a ganar de local".
"Rescato que el equipo intentó siempre y llegó al empate, pero no podemos seguir dejando pasar posibilidades de recortar la diferencia con los que están arriba nuestro. Venimos de una racha negativa de tres partidos y por eso nos vamos con bronca", amplió el “5”.
"Hay que aceptar las críticas, seguir trabajando y meterle más duro para revertir la situación. Soy consciente que podemos lograrlo, porque hay material. El equipo tiene actitud, lucha, va al frente, pero estamos pasando un mal momento, no hay excusas y debemos seguir trabajando. Yo confío en que vamos a revertir la situación”, agregó “Fede”.
"Lo vi muy bien a Medrán, enojado y caliente como estamos todos los que pertenecemos al mundo Colón por esta situación que venimos atravesando, pero no queda otra que trabajar y seguir. En estos momentos no hay mucho para hablar, nos vamos muy calientes por no haber sumado los tres puntos", dijo acerca del DT.
De paso, Lértora habló de la gente: "Es entendible la bronca del hincha de Colón, como así también el enojo y la desilusión que tienen por el momento que estamos atravesando. Pero hay que decirles que todavía tenemos chances, que estamos vivos y debemos convencerlos de que este equipo puede. Está en nuestras manos y debemos demostrarlo el próximo fin de semana".
Finalmente, el campeón con Colón en San Juan dijo que "la cancha estuvo igual para los dos y así como nos convirtieron rápido, pudimos haberlo ganado en el final, cuando lo metimos dentro del arco. El árbitro no tuvo incidencia en el resultado, nos hacemos responsables y ponemos la cara sabiendo que debemos mejorar mucho para volver a ganar".