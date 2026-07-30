Cuando tenía 20 años, nueve meses y dos días, el moreno futbolista uruguayo Orlando José Medina Leites jugó uno de los mejores partidos vistiendo la malla rojinegra y consiguió en una jugada fantástica el tanto sabalero para vencer a River Plate, bi-subcampeón del torneo de primera división de la Asociación del Fútbol Argentino.
Colón, a 60 años de la caída del primer grande en Santa Fe
Fue el 31 de julio de 1966, cuando llegó River a nuestra ciudad y Colón lo derrotó con un gol de una gloria sabalera. En River atajaba Amadeo Carrizo y en Colón, la figura, fue el Flaco Errea.
El domingo 31 de julio de 1966, hace 60 años, en la primera campaña en Primera División de un club santafesino, Colón conseguía su quinta victoria, con un equipo limitado por razones económicas y financieras, humilde, luchador y que en cada juego trabajaban con la firme idea de mantener la categoría. En pleno invierno, la jornada se presentó soleada y fría.
Esa semana fue muy dura debido a los últimos resultados adversos, se hablaba de la renuncia de Angel “Chupete” Allegri, ex marcador central de Vélez Sársfield y del seleccionado nacional, como director técnico; se hablaba sobre el regreso del porteño Ricardo Rodolfo Arauz, un hombre resultadista que en 1965 llevó a Ferro Carril Oeste de la última posición al sexto puesto y había ascendido al equipo del barrio Centenario.
Una multitud
Para Orlando fue “una jornada inolvidable para Colón, una verdadera fiesta para el fútbol, porque además de la notable concurrencia de la hinchada local, se sumó el aporte del público millonario, con el desfile por bulevar Gálvez y San Martín de los simpatizantes que habían llegado en el tren El Santafesino desde Retiro”.
Reconoció que “River tenía un equipo de jerarquía con Amadeo Carrizo, una defensa sólida, Roberto Matosas (pagó la cifra récord de 33 millones a Peñarol), Sarnari, el Indio Solari, Cubillas (campeón del mundo con Peñarol) y Pinino Mas. River manejó el balón casi todo el partido”.
Reconoció que “Colón debió improvisar con algunos cambios, el Torito Giombi lo inmovilizó a Pinino Mas, posibilitando que Raúl Cardozo jugara en la mitad de la cancha para juntarse conmigo, (Néstor) Manfredi y Néstor Subiat, un cabeceador especial que vino por el pase de (Alberto) Ríos a Vélez. Muy poco ante el poderío de River. Sin embargo, el Flaco Errea fue la figura de la cancha, todos los centros bajaba el balón con una mano, había sido jugador de básquetbol (Villa Crespo) impidiendo el accionar del peruano Loayza y Onega”.
Quien fuera excelente profesional nació el 29 de octubre de 1945 en Montevideo, su padre Gisleno Medina (como su hermano mayor), capataz de maniobra del ferrocarril uruguayo y Sofía Leites, ama de casa
Su formación
Explicó Orlando Medina que “me formé en el baby de Olimpo, jugando en los baldíos de mi barrio y luego mi hermano Gisleno me llevó a Cerro donde admiré y aprendí de la calidad de Miguel De Britos, un gran dribleador y veloz, figura en el equipo donde también jugaba el central Julio Dalmao (Huracán). En esa época, Peñarol fue bicampeón de América y del mundo de clubes, con figuras como Néstor ´Tito´ Goncalvez y en los dirigidos por Roberto Scarone actuaban delanteros como Luis Cubilla, Pedro Virgilio Rocha, Lito Silva, el ecuatoriano Alberto Spencer, José ´Pepe´Sasía, Julio Abbadie y el fantástico goleador peruano Juan Víctor Joya”.
Italo Giménez
Manifestó que “llegué a Colón con Gisleno y Dumas Rodríguez, sólo tenía 17 años, al final del ´64 y debuté al año siguiente frente a Argentinos de Quilmes, ganando 3-1, después de seis meses debido a una lesión en un tobillo, antes de un clásico, pero el Dr. Oliva (Rosario Central) y otros profesionales de AFA. José Etchegoyen me llevó a atenderme con el equipo médico de la selección uruguaya que solucionó el tema”.
Un tanto histórico
Al comentar el tanto de la victoria el futbolista oriental dijo que “Manfredi se anticipó a Solari y me habilitó sobre la derecha, con criterio y mostrando habilidad e inteligencia superé a Vieytez y Matosas y cuando llegaba al área grande ante la precipitada salida de Carrizo, envié el balón por sobre su cuerpo logrando la apertura del marcador ante una inmensa alegría en todo mi cuerpo y el griterío de la parcialidad sabalera”.
Al término del encuentro, cuando iba camino al túnel, el prestigioso adiestrador millonario, el tano Renato Cesarini, famoso futbolista y técnico de Chacarita Jrs., River Plate y Juventus, además de campeón mundial con Italia, forjador de La Máquina (Juan C. Muñoz, José M. Moreno, Adolfo Pedernera, Angel Labruna y Félix Loustau) lo felicitó y le comentó que Cubillas lo había elogiado y lo conocía de Montevideo.
Síntesis
- COLON…..…….1
- RIVER PLATE…0
- Colón: Néstor Martín Errea; Julio César Giombi, Jorge Omar Sanitá, Avelino Carou y Carlos Alberto Larpín; Manfredi, Gislemo Medina Leites y Raúl Cardozo; Orlando Medina Leites, Antonio Pérez y Néstor Subiat. AS: Jorge Drago. DT: Ricardo Arauz.
- River Plate: Amadeo Raúl Carrizo; Alberto Carlos Sainz, Juan Carlos Guzmán, Roberto Matosas y Abel Omar Vieytez; Jorge Raúl Solari y Juan Carlos Sarnari; Cubillas, Miguel Angel Loayza y Oscar Más. AS; Hugo Orlando Gatti. DT: Renato Cesarini.
- Gol en el primer tiempo: a los 9’ O. Medina Leites (C).
- Incidencias: a los 87´ fue expulsado G. Medina Leites (C).
- Cancha: Colón.
- Recaudación: 5.886.300 pesos (entradas generales 4.830.300 y plateas 1.056.000).