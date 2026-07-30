Con un golazo de Orlando Medina

Colón, a 60 años de la caída del primer grande en Santa Fe

Fue el 31 de julio de 1966, cuando llegó River a nuestra ciudad y Colón lo derrotó con un gol de una gloria sabalera. En River atajaba Amadeo Carrizo y en Colón, la figura, fue el Flaco Errea.