Tomada la decisión de apartar del cargo a Ezequiel Medrán, la dirigencia sabalera se movió con prontitud y llegó a un principio de acuerdo con Iván Delfino, que se hará cargo del plantel profesional y va a debutar el domingo a las 15.30 en el Centenario, cuando Colón reciba la visita de San Telmo en el primero de los dos partidos consecutivos como local que tendrá el equipo (el otro será ante Patronato).
Iván Delfino, un “Viejo” conocido que tendrá su revancha en Colón
El “Viejo”, como se lo conoce a Iván Delfino en el ambiente futbolero, tiene todo arreglado para hacerse cargo del plantel de Colón en reemplazo de Ezequiel Medrán. Paolo Goltz será uno de sus colaboradores directos.
“La única alternativa de mantener a Medrán en el cargo, era ganando el partido con Acassuso”, confiaron fuentes sabaleras a El Litoral. El empate, aún teniendo en cuenta los merecimientos de Colón, futbolísticos, para quedarse con los tres puntos, no alcanzó para que la dirigencia lo sostenga en el cargo, más allá también del tercer puesto que el club ostenta en la tabla, haciendo la salvedad de que algunos equipos tienen que completar partidos que fueron postergados y que, victoria mediante, les alcanzaría para superar la línea de los rojinegros santafesinos.
Alternativas evaluadas por la dirigencia
Además de Delfino, que ya dirigió a Colón, se manejaba la alternativa de Leandro Gracián, que dirigió con bastante buen suceso a Deportivo Madryn, el año pasado, pero que este año no tuvo una buena experiencia cuando se hizo cargo de Quilmes.
Además, la dirigencia también pensó en Ricardo Pancaldo, un entrenador con amplio conocimiento de la categoría – y también del plantel de Colón -, además de ser de Santa Fe y, por lo tanto, contar también con elementos suficientes para saber a qué equipo y con qué responsabilidades y exigencias habría llegado a dirigir, en el caso de que resultara el elegido por parte de los dirigentes sabaleros.
Iván Delfino, el hombre elegido por la actual dirigencia, tuvo que armar, con el apoyo de Víctor Francisco Godano, un equipo en muy poco tiempo ante aquella dilación que hubo en la entrega del mando, luego del descenso sabalero a fines de 2023.
El ciclo se fue pinchando a lo largo de torneo de la Primera Nacional. El entrenador con una extensa trayectoria en el ascenso realizó una campaña donde sumó 12 victorias, siete empates y la misma cantidad de derrotas, con 33 goles a favor y 19 en contra. El equipo había perdido de local ante Mitre de Santiago del Estero, pero estaba cinco puntos arriba del último clasificado a la zona del Reducido y a la misma cantidad de Aldosivi, que en ese entonces era el puntero de la zona B y fue uno de los clubes que, finalmente, consiguió el ascenso a Primera.
"Hablamos con Iván después del partido, el lunes por la noche, creímos que el club necesitaba un refresco a pesar de que estuvimos conformes como profesionales y personas, necesitábamos para el plantel algo que renueve esperanzas, decidimos cortar la relación", fueron las declaraciones que hizo Víctor Francisco Godano, después de un post partido en el que se originó una controversia: Delfino hizo declaraciones señalando que iba a hablar con los dirigentes pero que estaba entero para seguir adelante, al mismo tiempo que se comunicaba que el club rescindía el contrato de común acuerdo.
Godano señaló que "se lo comunicamos luego del partido, después salió un comunicado, queríamos hacerlo rápido para buscar una opción, no la teníamos, encontramos la buena predisposición con Rodolfo (De Paoli) de venir rápido, es difícil y complicada para nosotros la situación", dijo en ese momento Godano, refiriéndose también al reemplazante de Delfino, que fue Rodolfo De Paoli, quien apenas dirigió al equipo en seis partidos.
Delfino había sido la primera y única opción de Godano cuando ganó con amplitud las elecciones de fines del 2023. Lo conocía de la época en la que ambos fueron jugadores de 9 de Julio de Rafaela. El Bicho estaba en la parte final de su carrera, en tanto que Delfino recién la comenzaba.
El cuerpo técnico de Delfino está integrado por un ex jugador de Colón, que abandonó recientemente el fútbol: Paolo Goltz. El entrerriano será uno de sus ayudantes de campo, en tanto que el restante será Pablo Semeniuk, resignando su lugar Federico Vismara (por eso la elección de Goltz para ocupar uno de los cargos de ayudante de campo). El preparador físico continuará siendo el profesor Tulio Pianesi.
Situación económica tras la rescisión
Una de las cuestiones que también se analizó en Colón fue lo económico. No se conocen los detalles de la rescisión de contrato de Medrán, pero tenía un sueldo importante y todavía restaban varios meses para la finalización del contrato (que era hasta el 31 de diciembre de este año). Tratándose de un despido, habrá que ver de qué manera se llega a un acuerdo en lo relacionado al monto a cobrar por parte del técnico que dirigió al equipo hasta el sábado.
Recordemos también que Medrán fue contratado por la comisión directiva encabezada por Godano, el año pasado, y que dirigió los siete partidos que restaban (solo ganó uno) y todos los de este año. Además, tuvo dos mercados de pases abierto: el de fin de año y el de invierno. Entre ambos, se produjeron 19 incorporaciones de jugadores.
Ahora, Delfino tendrá que aprovechar estos trece partidos que restan para la expiración de la etapa normal del campeonato, no solo para que el equipo adquiera fisonomía futbolística sino para que sume puntos y mantenga esta situación en la tabla (o la mejore) con el objetivo de asegurar la clasificación y, al menos, ir por el segundo ascenso. Todavía está a tiempo.