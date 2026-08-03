Faltan detalles mínimos

Iván Delfino, un “Viejo” conocido que tendrá su revancha en Colón

El “Viejo”, como se lo conoce a Iván Delfino en el ambiente futbolero, tiene todo arreglado para hacerse cargo del plantel de Colón en reemplazo de Ezequiel Medrán. Paolo Goltz será uno de sus colaboradores directos.