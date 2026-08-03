Bombazo

Iván Delfino tendría todo arreglado para volver a Colón

Si bien no hubo todavía una información oficial, la dirigencia sabalera habría llegado a un acuerdo para que Iván Delfino retorne a la institución y se haga cargo del equipo en reemplazo de Ezequiel Medrán. Uno de sus colaboradores directo será Paolo Goltz. Si todo se confirma, Delfino debutará el domingo ante San Telmo.