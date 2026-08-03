Luego del empate de Colón con Acassuso este sábado, los dirigentes arreglaron que Ezequiel Medrán deje de ser el DT del Sabalero. Este lunes empezó a sonar fuerte el nombre de Iván Delfino para hacerse cargo de un plantel que pese a tener fuertes altibajos, se encuentra en el reducido de la Primera Nacional.
Iván Delfino tendría todo arreglado para volver a Colón
Si bien no hubo todavía una información oficial, la dirigencia sabalera habría llegado a un acuerdo para que Iván Delfino retorne a la institución y se haga cargo del equipo en reemplazo de Ezequiel Medrán. Uno de sus colaboradores directo será Paolo Goltz. Si todo se confirma, Delfino debutará el domingo ante San Telmo.
Delfino ya tendría todo arreglado para volver a Colón después de 2 años en Córdoba y Paolo Goltz sería uno de sus colaboradores. Todo indica que debutaría este domingo frente a San Telmo.
El técnico de 54 años viene de lograr un ascenso histórico con Estudiantes de Río Cuarto, donde desafortunadamente no pudo llevar el éxito de la segunda categoría a la Liga Profesional de Fútbol. Eso le valió su renuncia del conjunto cordobés y hasta ahora, un periodo de sin club.