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Iván Delfino tendría todo arreglado para volver a Colón

Si bien no hubo todavía una información oficial, la dirigencia sabalera habría llegado a un acuerdo para que Iván Delfino retorne a la institución y se haga cargo del equipo en reemplazo de Ezequiel Medrán. Uno de sus colaboradores directo será Paolo Goltz. Si todo se confirma, Delfino debutará el domingo ante San Telmo.

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Luego del empate de Colón con Acassuso este sábado, los dirigentes arreglaron que Ezequiel Medrán deje de ser el DT del Sabalero. Este lunes empezó a sonar fuerte el nombre de Iván Delfino para hacerse cargo de un plantel que pese a tener fuertes altibajos, se encuentra en el reducido de la Primera Nacional.

Un entrenador "Grandote". Enorme campaña de Iván Raúl Delfino con el "León" del Imperio en Río Cuarto: lo puso al equipo en la punta de su zona y va por todo en las tres fechas finales que quedan: Chaco For Ever, Almirante Brown y Central Norte. Foto: Manuel FabatíaDelfino llevó a Estudiantes de Río Cuarto a un histórico ascenso. Foto: Manuel Fabatía

Delfino ya tendría todo arreglado para volver a Colón después de 2 años en Córdoba y Paolo Goltz sería uno de sus colaboradores. Todo indica que debutaría este domingo frente a San Telmo.

El técnico de 54 años viene de lograr un ascenso histórico con Estudiantes de Río Cuarto, donde desafortunadamente no pudo llevar el éxito de la segunda categoría a la Liga Profesional de Fútbol. Eso le valió su renuncia del conjunto cordobés y hasta ahora, un periodo de sin club.

Iván Delfino junto al trofeo del Reducido.Iván Delfino junto al trofeo del Reducido.
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