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Así quedó la tabla de posiciones tras el empate de Colón

El Sabalero igualó 1-1 con Acassuso este sábado en San Isidro.

Colón-Acassuso | Primera Nacional. Foto: Juan Manuel Báez ZárateColón-Acassuso | Primera Nacional. Foto: Juan Manuel Báez Zárate
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Colón empató con Chaco For Ever por 1 a 1 este domingo en el marco de la fecha 23 de la zona A de la Primera Nacional de fútbol de AFA.

El encuentro se disputó desde las 15:00 horas en el Estadio La Quema de San Isidro, con transmisión del stream oficial de AFA, LPF Play.

Con este resultado, el rojinegro quedó 3° con 36 puntos, 28 goles a favor y 19 en contra, a 7 de la primera posición, aún en zona de clasificación al Torneo Reducido.

Por lado de los locales, el resultado lo deja 15° con 21 puntos, 16 goles a favor y 24 en contra.

Tabla de posiciones

Cuándo vuelve a jugar Colón

El rojinegro volverá a jugar el próximo sábado 8 de agosto ante San Telmo en el Estadio Brigadier Estanislao López por la 24° fecha del torneo.

Galería BICA: Colón-Acassuso

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