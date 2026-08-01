Colón empató con Chaco For Ever por 1 a 1 este domingo en el marco de la fecha 23 de la zona A de la Primera Nacional de fútbol de AFA.
Primera Nacional
Así quedó la tabla de posiciones tras el empate de Colón
El Sabalero igualó 1-1 con Acassuso este sábado en San Isidro.
Colón-Acassuso | Primera Nacional. Foto: Juan Manuel Báez Zárate
El encuentro se disputó desde las 15:00 horas en el Estadio La Quema de San Isidro, con transmisión del stream oficial de AFA, LPF Play.
Con este resultado, el rojinegro quedó 3° con 36 puntos, 28 goles a favor y 19 en contra, a 7 de la primera posición, aún en zona de clasificación al Torneo Reducido.
Por lado de los locales, el resultado lo deja 15° con 21 puntos, 16 goles a favor y 24 en contra.
Tabla de posiciones
Cuándo vuelve a jugar Colón
El rojinegro volverá a jugar el próximo sábado 8 de agosto ante San Telmo en el Estadio Brigadier Estanislao López por la 24° fecha del torneo.
Sobre el Autor
#TEMAS: