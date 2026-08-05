Iván Delfino firmó este miércoles por la tarde su contrato con el Club Atlético Colón y oficializó su regreso al Sabalero.
Primera Nacional
Iván Delfino firmó con Colón y formalizó su segunda etapa
El entrenador arregló contrato con el Sabalero hasta diciembre de 2027. Debuta el domingo ante San Telmo.
El momento de la firma de Delfino. Crédito: Colón
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El “Viejo” ya había entrenado con el plantel, pero este 5 de agosto se formalizó el acuerdo que da inicio al segundo paso del DT con el rojinegro, luego de su paso en 2024 en Primera Nacional.
El presidente Alonso junto a Delfino. Crédito: Colón
Delfino arregló su convenio hasta diciembre de 2027, incluyendo lo que resta de la actual temporada y un eventual próximo torneo.
El momento de la firma de Delfino. Crédito: Colón
Su debut se dará el próximo domingo 9 de agosto en el estadio Brigadier Estanislao López ante San Telmo desde las 15:30 horas.
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