Colón no tendrá la posibilidad de sumar un jugador debido a que Leandro Allende no se irá a Gimnasia de Mendoza y, por lo tanto, no se abrirá el cupo para sumar un refuerzo ante su potencial salida.
Colón, el debut de Delfino, Allende se queda y un rival que da trabajo
Gimnasia de Mendoza busca un lateral por izquierda pero no es el de Colón, que jugaría de titular el domingo pero como volante. San Telmo le ganó, a Colón, los cinco partidos que disputaron desde que los sabaleros descendieron de categoría.
En declaraciones recientes al programa Ovación 90 de Radio Nihuil, el presidente de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Fernando Porretta, se refirió al reemplazante en ese puesto tras la lesión del lateral Franco Saavedra.
Confirmó que el club debió salir a buscar un lateral por izquierda debido a la lesión de Saavedra. Señaló que se encontraban contrarreloj negociando la compra del pase de un futbolista antes del cierre del plazo del mercado de pases. Aclaró expresamente que el jugador por el cual están negociando no es Leandro Allende.
A todo esto, el entrenador rojinegro, Iván Delfino, lo tiene en cuenta a Allende pero como volante por izquierda. Así viene probando y habrá que ver si el técnico confirma lo que estuvo ensayando en las prácticas de fútbol, donde realizó algunas modificaciones en función de lo que se venía observando con Medrán.
Budiño continuará en el arco, en tanto que Peinipil, Pier Barrios, Rasmussen y Castet tienen muchas chances de seguir siendo los integrantes de la línea de cuatro. En el medio, Marcioni irá por derecha y Allende lo hizo por izquierda. En el medio, Lértora y Toledo tienen muchas posibilidades de ser los volantes centrales, con Lago de media punta y Garate como delantero neto.
Por otra parte, se informó que los socios de Colón ingresarán de manera gratuita pero con la cuota paga del mes de agosto. El valor de las plateas es la siguiente:
* Platea Este: socios, $ 22.000 y no socios, $ 50.000.
* Platea Oeste: socios, $ 32.000 y no socios, $ 70.000.
* Palco Corporativo y Balcón: socios, $ 60.000 y no socios, $ 100.000.
Un rival siempre complicado
Desde la vuelta de Colón a la categoría de ascenso, San Telmo consiguió ganarle los cinco partidos que se jugaron hasta el momento (el último fue 3 a 1 en la Isla Maciel).
En el fútbol existen las rachas, los partidos “chivos” y las paternidades difíciles de explicar. Pero lo que construyó San Telmo frente a Colón a lo largo de los últimos dos años ya escapa a cualquier lógica de la Primera Nacional: desde el reencuentro de ambos en la categoría en 2024, el “Candombero” ganó los cinco partidos oficiales que disputaron, convirtiéndose en el auténtico dolor de cabeza del conjunto santafesino.
Con un saldo demoledor de 8 goles a favor y solo 1 en contra, el equipo de la Isla Maciel no solo le ganó en la ribera del Riachuelo, sino que transformó al Brigadier López en un terreno donde su propuesta táctica dañó severamente las aspiraciones sabaleras.
1. El primer aviso en la Isla (2-0): fue el 25 de mayo de 2024 — Fecha 17 (Primera Nacional 2024). En el Dr. Osvaldo Baletto, Colón llegó como animador de la zona pero se topó con una muralla. San Telmo le ahogó la salida con una presión alta y letal, imponiéndose 2-0 y firmando el primer capítulo de lo que sería una serie negra para el Sabalero.
2. El golpe en Santa Fe (0-1): fue el 12 de octubre de 2024 — Fecha 36 (Primera Nacional 2024). En la recta decisiva de la fase regular y ante un Cementerio de los Elefantes repleto, Colón necesitaba la victoria para no perder pisada en la cima. San Telmo jugó con la impaciencia local, armó un bloque defensivo perfecto y en una réplica liquidó el trámite 1-0.
3. De nuevo en el Brigadier López (0-1): fue el 14 de abril de 2025 — Fecha 10 (Primera Nacional 2025). El inicio de la temporada 2025 volvió a cruzarlos en la capital provincial. Con el antecedente aún fresco, San Telmo apeló al mismo libreto: orden táctico, efectividad máxima y victoria por la mínima para estirar el dominio.
4. Batalla táctica (1-0). Fue el 16 de agosto de 2025 — Fecha 27 (Primera Nacional 2025). En un trámite rústico y con pocas emociones, el “Candombero” pegó en el momento justo y defendió la ventaja con uñas y dientes hasta el pitazo final. Fue el cuarto triunfo consecutivo con la valla invicta sobre el Sabalero.
5. Contundencia y póker completo (3-1): fue el 22 de marzo de 2026 — Fecha 6 (Primera Nacional 2026). El choque más reciente volvió a disputarse en la Isla Maciel. Aunque Colón logró romper la sequía goleadora frente a este rival mediante Alan Bonansea, San Telmo exhibió su versión más contundente en ataque y selló un categórico 3-1 encabezado por Franco Tisera.
A esto, también se le podría sumar lo ocurrido aquella vez que se enfrentaron en Primera, en 1976. En la primera fecha del torneo, cuando se produjo el debut de San Telmo (ascendido en 1975 a Primera), jugaron en cancha de Colón y la victoria también perteneció al equipo de la Isla Maciel.
Un probable equipo de San Telmo para jugar en Santa Fe, sería con Enrico; Motroni, Polaschi, Díaz, Romero; Brítez, Ortiz, Lartirigoyen, Porto; Batallini y Molina.