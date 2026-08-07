Esperando el domingo

Colón, el debut de Delfino, Allende se queda y un rival que da trabajo

Gimnasia de Mendoza busca un lateral por izquierda pero no es el de Colón, que jugaría de titular el domingo pero como volante. San Telmo le ganó, a Colón, los cinco partidos que disputaron desde que los sabaleros descendieron de categoría.