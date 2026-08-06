Este miércoles en el Hotel de Campo Colón se concretó la firma del contrato que ligará al entrenador Iván Delfino con la institución del Barrio Centenario hasta diciembre 2027.
José Alonso: “Entendimos que Iván era el ideal para este momento de Colón”
Tras la firma del contrato entre el flamante DT y la institución que conduce, el presidente sabalero habló con El Litoral y se refirió a la determinación de cambiar de rumbo de cara a la recta final de la temporada. Pidió “paciencia” al hincha, aseguró que entiende las críticas y reveló las razones que hicieron que el ex Estudiantes de Río Cuarto sea el elegido para iniciar su segundo ciclo en Santa Fe.
Elegido por la comisión directiva con el respaldo del secretario deportivo Diego Colotto, el ex DT de Patronato y Sarmiento de Junín inició de esta forma su segundo ciclo al frente del club de sus amores, luego de lo que fuera la experiencia de la temporada 2024.
El acto en el que Delfino y sus colaboradores sellaron su nuevo vínculo contractual con la entidad santafesina fue encabezado por el presidente sabalero, José Alonso, quien estuvo acompañado por algunos de sus pares de Comisión Directiva, el propio mánager y los encargados del área legal del club de la capital de la provincia.
Concretada la firma, Alonso conversó en exclusiva con El Litoral y abordó todos los temas incluyendo la decisión de cesantear a Medrán, contratar al nuevo DT y la realidad de un Colón que renueva la ilusión de luchar hasta el final de la temporada por el objetivo de regresar a Primera División.
En el inicio de la entrevista, consultado por lo sucedido esta semana en la entidad que conduce, José Alonso expresó: “Todos somos gente de fútbol y sabemos que a medida que suceden los hechos hay que tomar decisiones que desde el punto de vista personal son muy duras, porque uno tiene el sentimiento humano y generalmente genera una relación con quien está".
"Ezequiel es un muchacho extraordinario, su equipo de trabajo es muy bueno, pero había ciertas situaciones y resultados que no eran lo que estábamos buscando”, agregó.
Siguiendo por esta línea, y en referencia las razones que motivaron la salida de Medrán, el dirigente reveló: “Con el resto de la dirigencia veíamos que estamos apenas superando la mitad del campeonato y entendimos que era el momento de hacer un cambio importante en esta etapa que toca transitar, siempre con el objetivo de llegar de la mejor forma al final de la temporada".
"Fue así que consideramos que había que tomar esta determinación que no fue mía solamente, porque soy una persona a la que le gusta consensuar con mis pares de Comisión Directiva”, explicó.
Delfino, el elegido
Profundizando en los motivos que llevaron a la dirigencia que encabeza a inclinarse por el regreso de Iván Delfino, Alonso indicó: “Lo he dicho muchas veces, no me gusta ser vertical en las decisiones y es por eso que coincidimos en que el nombre ideal para este momento era Iván porque tiene características muy especiales y por la rapidez con la que había que resolver la situación".
"Delfino es un hombre de la zona, que conoce la categoría, que conoce las canchas, que conoce los árbitros y que ha transitado con éxito por distintos clubes en los que consiguió el ascenso. A eso le sumamos que es hincha de nuestra club y que además conoce a toda la gente que trabaja en Colón, conoce a la institución por dentro y eso nos permite hacer un cambio dinámico y rápido”, agregó.
En otro tramo de la charla, y consultado sobre la alternativa de Leandro Gracían, quien sonó para ocupar el lugar de Medrán, el presidente rojinegro manifestó: “Nosotros analizamos un montón de nombres de técnicos pero es una tarea bastante difícil. La gente a veces piensa que solamente es contactar a un entrenador y enseguida aceptan la propuesta y eso no sucede por múltiples factores".
"Todas esas cosas se analizaron y llegamos al nombre de Iván. En lo personal, estuve reunido con Gracián y también es un técnico importante pero con menos carrera que la que tiene Iván. Nosotros necesitamos a alguien con experiencia que esté moldado a las características de nuestro club y a la esencia de nuestro club", dijo Alonso.
"En esta situación priorizamos a alguien que tenga una capacidad rápida de adaptación porque no es lo mismo una persona que está acostumbrado a Buenos Aires a una persona que conoce la región y yo creo que por ahí estaba el camino”, concluyó.
El momento del equipo y la salida de Medrán
Dejando de lado la coyuntura del cambio de entrenador, y haciendo un análisis del presente sabalero, el presidente del club reveló: “Toda la gente de Colón que me ve me habla de ascenso, no me dicen ni mi apellido ni nada, me miran y me dicen ascenso y tienen toda la razón del mundo. Si fuera por mi voluntad haría el decreto mañana para que en el estatuto de Colón se concrete el ascenso".
"Este es un campeonato difícil, largo, con todas las características. Hoy Colón no tiene una mala ubicación, ha jugado partidos donde el rendimiento no nos conformó pero también ha habido resultados que fueron injustos como el último con Acassuso donde no se jugó muy bien pero hubo tres o cuatro jugadas de gol sobre todo en los últimos minutos que nos podrían haber dado la victoria”, subrayó.
Consultado respecto del momento en que se tomó la determinación de interrumpir el ciclo Medrán, José Alonso reconoció: “Nosotros dimos una oportunidad a ver cómo jugaba ese partido, incluso por encima del resultado porque entendemos que se puede ganar un partido incluso sin merecerlo, así es el fútbol. Entonces también se evaluó si habíamos cambiado un poco el método de juego".
"Vimos que se daban esas situaciones y teníamos miedo que en el tiempo se repita, se lo planteamos a Ezequiel con sinceridad y con respeto. Pensamos que hay momentos donde se debe cambiar, airear un poco todo para evitar encontrarnos con un equipo que parezca desganado y baje el nivel”, señaló el presidente.
Precisamente respecto de la salida del ahora ex DT de Colón, el dirigente explicó que aún no se llegó a un acuerdo definitivo para rescindir el contrato al que le quedaban todavía 5 meses: “Estamos charlando, esto es muy reciente".
"La gente quiere que vos hagas las cosas en 24 horas, que soluciones los problemas, y yo entiendo la ansiedad porque uno también es hincha y aparte tiene amigos hinchas y tiene toda una familia de hinchas. Si uno viene acá y deja parte de su vida es porque nadie te empujó, vos lo decidiste, pero las cosas llevan su tiempo y a veces no es como uno quiere que sucedan”, agregó.
En referencia al mercado de pases, y a la alternativa de sumar un jugador más, José Alonso señaló que “se habló del interés por Allende y estamos esperando que lo resuelvan. Si eso sucede se nos abre el cuarto cupo que no pudimos concretar durante el mercado de pases. Nosotros estuvimos atrás de un jugador al que esperamos por mucho tiempo pero que cuando estaba por firmar tomó otro destino”.
El mensaje a los hinchas
En el tramo final de la entrevista exclusiva con El Litoral, el mandamás rojinegro le dejó su mensaje a los hinchas de Colón: “Les digo que tengan paciencia y que nos acompañen. No somos gente perfecta, somos gente sencilla que fuimos elegidos por la mayoría de los socios. Nosotros también somos hinchas, queremos ascender sabiendo que es un campeonato difícil".
"En estos 6 meses hemos tratado de hacer lo que el club necesitaba, nos encontramos con un panorama bastante difícil desde el punto de vista económico”, sumó el presidente.
“Queremos un Colón que crezca, que se establezca y que pueda recuperar la categoría. Si se enojan es lógico, porque también la impotencia, la bronca, el deseo te lleva a eso. Esto es pasión, es la antítesis de lo que es el razonamiento y es justificable, porque Colón está metido en la sangre de la gente, en el día a día, en la familia", remarcó el dirigente sabalero.
"Quiero que nos acompañen y que si hacemos mal las cosas nos lo hagan saber siempre en el marco del respeto. Uno tiene máximo respeto por el socio a pesar de que a veces tiene que tomar decisiones que no se comparten” dijo Alonso en el final.