También habló de la salida de Medrán

José Alonso: “Entendimos que Iván era el ideal para este momento de Colón”

Tras la firma del contrato entre el flamante DT y la institución que conduce, el presidente sabalero habló con El Litoral y se refirió a la determinación de cambiar de rumbo de cara a la recta final de la temporada. Pidió “paciencia” al hincha, aseguró que entiende las críticas y reveló las razones que hicieron que el ex Estudiantes de Río Cuarto sea el elegido para iniciar su segundo ciclo en Santa Fe.