El sábado en Caseros y después el CADU

A la serie de terror de Colón le quedan los dos últimos capítulos

Ezequiel Medrán, que no ganó y no mostró prácticamente nada distinto que los otros entrenadores despedidos, buscará evitar el papelón mayor. Si pierde estos dos partidos habrá alcanzado las mismas derrotas de 1959 cuando el Sabalero se fue a la “C”, en la peor campaña de su historia.