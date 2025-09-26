A la serie de terror de Colón le quedan los dos últimos capítulos
Ezequiel Medrán, que no ganó y no mostró prácticamente nada distinto que los otros entrenadores despedidos, buscará evitar el papelón mayor. Si pierde estos dos partidos habrá alcanzado las mismas derrotas de 1959 cuando el Sabalero se fue a la “C”, en la peor campaña de su historia.
Estadio Ciudad de Caseros, último destino el 2025 para el rojinegro.
Por donde guste, en la plataforma que se sea, lo de Colón en este 2025 fue, es y será una serie de terror. Metió miedo de principio a final. Lo bueno es que, con el equipo ya “salvado” del papelón histórico que pudo ser descender a la “B” Metro, le quedan dos capítulos finales: el de este sábado visitando al protagonista Estudiantes de Caseros y el fin de semana que viene recibiendo al CADU descendido en el Cementerio de los Elefantes (domingo 5 de octubre a las 15.30). Después, para casi todos los actores de este bodrio que acarició la deshonra deportiva, será triste, solitario y (por fin) final.
Este sábado, desde las 17.30, en el estadio Ciudad de Caseros se podrá ver el penúltimo de los dos capítulos que quedan de la temporada del miedo. Alfred Hitchcock, Wes Craven, Robert Englund, Tony Todd no se hubieran animado a tanto terror de golpe.
Ezequiel Medrán, que llegó como un entrenador de jerarquía para “dignificar” estas siete fechas finales, no fue solución de nada. Es más, de cara a futuro, con las elecciones que asoman con varias listas, es parte del problema. La supuesta “mano del DT” no se vio en nada. No ganó, marcó un solo gol en cinco partidos y perdió sin discusión con uno de los dos que descendió (Talleres de Escalada).
Como todo lo que pasa en Colón, a pesar de estar salvado, el doble comando y el mensaje desdibujado volvió a aparecer. En el inicio de la semana se hizo correr la información que la CD (o lo que queda de ella) le pidió al entrenador que “no se corran riesgos poniendo en campo jugadores que terminen el vínculo con el club ahora en diciembre” (si se lesionan, se deben quedar en Colón “a recuperarse”). Si bien aparecieron algunos chicos del semillero, en el supuesto once titular de este sábado aparecerían Guillermo Ortiz y Christian Bernardi, dos futbolistas que, además del muy flojo nivel, finalizan su vínculo en un par de meses. Inentendible, como fue todo este 2025 en el Mundo Colón.
Estadio Ciudad de Caseros, último destino el 2025 para el rojinegro.
¿Cuál sería la motivación para visitar al encumbrado Estudiantes de Caseros?. Para los jugadores, ganar por ganar, porque llevan la camiseta con historia de Colón de Santa Fe, algo que casi ninguno entendió en toda la temporada. Hacerlo porque le pagan (en realidad, están dos meses atrasados) y por el honor. En el caso de Medrán, su motivación es “ganar un partido” como DT de Colón. A esta altura, si bien cuando llegó estaba instalado que “Medrán se jugaba un campeonato aparte”, todo parece indicar que ya no se juega nada: fue uno más, fracasó como los otros entrenadores y debería ir aplicando la cláusula especial de rescisión que supuestamente se firmó por siete partidos (el club nunca informó nada de manera oficial).
Tomás Paredes; Zahir Ibarra, Gonzalo Soto, Guillermo Ortíz y Facundo Castet; Kevin Colli, Nicolás Talpone, Lautaro Gaitán y Facundo Taborda; Christian Bernardi e Ignacio Lago sería el once sabalero que se perfila para pisar el Estadio Ciudad de Caseros, desde las 17.30, visitando a Estudiantes.
En lo que fue una constante negativa de toda la temporada, Colón sufriría en este final dos bajas por lesiones: Nicolás Thaller queda descartado por un problema en uno de sus isquiotibiales y el “Pulga” Luis Miguel Rodríguez de la misma manera se pierde el viaje por un traumatismo de rodilla.
Desde la Asociación del Fútbol Argentino confirmaron la lista de árbitros para la fecha 33 de la Primera Nacional y el juez designado es Julio Barraza. En el caso de Estudiantes de Caseros fue arbitrado por Julio Barraza en un total de 13 encuentros, de los cuales el conjunto bonaerense ganó ocho, empató tres y perdió tan solo dos veces. Por su parte, Colón nunca fue dirigido por Barraza
Barraza estará acompañado por Lucas Germanotta y Andrés Barbieri como asistentes de línea, y por el cuarto árbitro Gastón Iglesias. Hay que recordar que el cruce entre Colón y Estudiantes se disputará este sábado, a partir de las 17.30, en el estadio Ciudad de Caseros.
Julio Barraza.
Un objetivo base de Colón sería “no perder” de visitante y así evitar el papelón de quedar a mano de alcanzar otra marca escandalosa. Colón, en esta temporada de ascenso, perdió 19 partidos y se conviertió (junto con el descenso de 1981 cuando jugaba en Primera) en la segunda peor campaña de toda su historia.
Si Colón, además, pierde estos dos partidos (Estudiantes este sábado y CADU el domingo que viene), habrá alcanzado la misma cantidad de caídas que en 1959. En ese año, Colón descendió para jugar en la Primera “C” del fútbol argentino. O sea, una serie de terror por donde se la mire.
Tabla de la Primera Nacional
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.