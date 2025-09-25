Jorge Gorosito: "Colón está en una crisis de la que solo saldrá si hay unidad"

Puede hablar con fundamentos porque ha vivido, por una cuestión de edad y también de participación, de los tiempos en que Colón disfrutaba de muy buenos equipos en Primera, de las penurias que le tocó vivir a la hora de descender en los 80 y de lo que se fue dando con el proceso de reconstrucción que se vino luego a partir de los 90. Por eso, el doctor Jorge Gorosito, en sus tiempos ligado al sector de Italo Giménez, un sabalero que supo de las buenas y también de las malas, no deja de ser una voz para ser escuchada.
-¿Cómo ves este panorama de Colón?
-Esta situación de Colón es inédita. Ha pasado por otras crisis, pero eran manejables. Esta es muy brava. Si acá no se ordenan bien los planetas podemos chocar con situaciones muy complicadas. El socio no tiene culpas, empuja y quiere que su equipo gane, pero no alcanza a analizar en profundidad y gravedad de la situación. ¿Por qué se llegó a esto?, por el individualismo de algunos y porque nadie se hace responsable de lo que hace. Por eso, el club está como está.
-Con un baño de humildad, porque llegamos a un punto de irresponsabilidad muy grande y con un club en decadencia. Esto es crisis verdadera. Y me hace acordar a los tiempos del Fondo Rojinegro, del que salió Vignatti. Es un momento de manejarse en unidad, dejando la vanidad y los "intereses" entre comillas. Si no es de esa manera, Colón no sale. Y no hay tiempo, esto debe ser ya.
-Siempre la gente apuntó a la figura de un salvador. ¿Hay que sacárselo de la cabeza?
-La figura del salvador es un defecto del país, no solo de Colón o de los clubes, porque siempre se busca un iluminado que venga a salvarnos. Con los clubes pasa lo mismo. Recordá lo que fueron Armando, Liberti, Amalfitani, el mismo Italo Giménez… Pero eran otros tiempos. Esto se ha convertido en una cuestión muy profesional, demanda dinero, cabeza fría, saber qué hacer y edad necesaria para tener fuerzas y tiempo para hacerlo. Para colmo, esta figura de las sociedades civiles sin fines de lucro, te lleva a trabajar ad honorem pero, a la vez, vendés jugadores por millones de dólares y al mismo tiempo estás descuidando tus empresas y trabajos. Es un cóctel medio inentendible… Y no se habla de proyectos.
-¿Y cuál pensás que debe ser el proyecto?
-¿en Colón hoy?, ¡dinero! Ese es el primer gran proyecto… Yo le pediría a lo que queda de esta comisión directiva que busque amalgamar a la gente y se pueda conformar una especie de comisión de crisis… Hay mucha gente en la ciudad que puede dar una mano importante.
El técnico sabalero provocará varias modificaciones buscando su primera victoria cuando visite el sábado a Estudiantes en Caseros. Foto: Manuel Fabatía.
-¿De qué manera?
-Armar algo al estilo de lo que armó Macri en Boca, una especie de fondo fiduciario… La realidad es que como está armada la estructura del poder del club, en este momento, con este estilo de conducción y con tanta gente que quiere llegar a la presidencia de un club en crisis, no veo la solución por este camino… Hay que hacer algo distinto, porque el actual esquema de poder nos llevó a este cuadro de situación.
-Lo que pasa es que para salir a buscar gente con dinero, tenés que generar confianza. Creo que es el primer gran paso… La pregunta es: ¿quién puede generar hoy esa confianza?
-Vignatti es un hombre que se equivocó y no supo salir a tiempo… A lo mejor podría ser él, pero poniéndose a la cabeza, asumiendo la responsabilidad. Más allá de todo lo que se le puede criticar, siempre la vida te da una oportunidad para remendar algún error. Pero con él como 1, ¿se entiende?… O a lo mejor, alguien que no sea Vignatti pero capaz de convocar a esos cuatro o cinco importantes que pueden formar esa comisión de crisis para que asuma un año difícil como será el que viene… Tenemos que ser moderados, no nos tenemos que pelear porque acá hay que solucionar más que pelear. Hay colonistas que lo pueden hacer, pero bajando todos el copete y dando la pelea en unidad.
-Es difícil cuando hay tantos grupos políticos antagónicas y figuras que no son aglutinantes…
-Es cierto, porque los veo con ganas de hacer peleas individuales y no en unidad… Y vuelvo al Fondo Rojinegro, que fue algo salvador para Colón en su momento. Salvador en lo económico y también en lo político, porque de allí surgieron los dirigentes que iniciaron la reconstrucción del club… Hay que armar algo por el estilo… Y no quiero que me critiquen porque digo que deben ser cuatro o cinco, porque es, en definitiva, la cantidad de dirigentes de cualquier comisión directiva que realmente trabaja.
La despedida de los jugadores de Colón, aplaudiendo a la gente y luego de haber recibido, en casi todo el partido, la reprobación de la hinchada por la pésima campaña. Foto: Manuel Fabatía.
-Es un tipo sano pero se equivocó en la gestión, en realmente saber qué se debía hacer. Hoy el fútbol profesional te demanda las 24 horas, ya no es como antes, que ibas al club a la tardecita o después de cenar en tu casa… Acá necesitás al menos dos personas capacitadas en Afa, que estén metidos adentro del recinto en el que se cocina todo porque dependemos de Buenos Aires, por más que no nos guste o no lo querramos ver. Te cuento una anécdota chiquita.
-¿A ver?
-Una noche estaba cenando en Santa Fe con el Coco Basile y dos o tres personas más. Pagamos la cuenta entre todos y el Coco se levantó, sacó 50 dólares y lo puso de propina. Me pregunto, ¿quién lo hace en Santa Fe?… En Buenos Aires se manejan así, a ese nivel… Entonces, el que quiere estar, que esté. Y el que no, que no ponga palos en la rueda. Acá pueden haber 160 o 200 personas que quieran ser dirigentes, si contamos todas las listas que se presentan y la cantidad de integrantes, pero al final gana una. Y de la que gana, los que verdaderamente trabajan, son cuatro o cinco. Entonces, hay que buscar a esos mejores cuatro o cinco.
-¿Y si no pasa?
-El individualismo terminará ganando y no nos daremos cuenta que hay un "súper proyecto" institucional que debe estar por encima de ese proyecto que tenemos delante de nuestros ojos y que se llama ascenso. Seremos un club serio si logramos lo primero.
-¿Entonces?
-Entonces, si alguien quiere hacer algo importante por Colón, que lo haga ya. Y anotemos quiénes son los que están ahora, porque el enfermo se nos está muriendo ahora. No esperemos a que se sane para subirnos al carro. Es ahora.
Con CADU
Tentativamente, el día y horario para el encuentro con Defensores Unidos de Zárate que marcará el cierre del campeonato para Colón, será el domingo 5 de octubre a las 15.30 en el estadio Brigadier López. A partir de ese momento, Colón se quedará sin competencia hasta fines de enero, cuando arranque la próxima temporada. Serán casi cuatro meses sin fútbol.
Medrán y los cambios para ir a Caseros
El entrenador de Colón, Ezequiel Medrán, armó un equipo para jugar el partido de este sábado a las 17.30 ante Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros, con varias modificaciones.
Paredes; Zahir Ibarra, Soto, Thaller y Castet; Colli, Talpone, Lautaro Gaitán y Taborda; Lago y Bernardi fueron los once jugadores que puso el entrenador en la práctica de fútbol, que seguramente definirá luego del último entrenamiento y antes del viaje a Buenos Aires.
A la salida de Ortiz, se agrega también la de Yunis, la de Jourdan y la de Castro, además de los ingresos de algunos jugadores que no venían siendo considerados, como por ejemplo se da en la mitad de la cancha con Colli y con Taborda.
La idea de Medrán es armar un equipo bien rápido para jugar en Caseros y por eso apuesta, del medio hacia arriba, a futbolistas con esas características. Llama la atención que no jugará con delanteros netos, porque Lago es de tirarse atrás y lo propio ocurre con el resto de los que tendrán las mayores obligaciones ofensivas (Colli, Taborda y Bernardi). Se nota que la idea es llegar desde atrás, sumando gente a medida que se va avanzando en el terreno de juego.
También está clara la idea de ir colocando en el equipo a jugadores que son del club o con contratos vigentes hasta el año que viene. En la mayoría de los casos es así, quedando la duda, por ejemplo, de lo que pueda llegar a pasar con Bernardi, que es uno de los contratos que vence en diciembre.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.