Colón busca evitar otro "borrón" estadístico: la cantidad de derrotas

Las caras lo dicen todo. Adentro y afuera de la cancha, la postal de Colón es una sola: gestos tristes, preocupación. Hace 9 que no gana y metió un solo gol en 855 minutos. Con 19 derrotas en 2025 debe evitar lo peor de su historia: las 21 caídas del descenso a Primera "C" en 1959.