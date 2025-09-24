Colón busca evitar otro "borrón" estadístico: la cantidad de derrotas
El "Pincha" de Caseros, tercero con 55 puntos, está a cuatro de la punta cuando quedan seis por jugar. Medrán cambiaría a varios, incluso al arquero: Paredes en lugar de Giménez.
Las caras lo dicen todo. Adentro y afuera de la cancha, la postal de Colón es una sola: gestos tristes, preocupación. Hace 9 que no gana y metió un solo gol en 855 minutos. Con 19 derrotas en 2025 debe evitar lo peor de su historia: las 21 caídas del descenso a Primera "C" en 1959.
En cantidad de derrotas, este equipo de Colón 2025 ya es el "segundo peor equipo de toda la historia del profesionalismo sabalero", igualando al Colón 1981 que se fue al descenso y perdió la categoría. ¿Qué peor marca debe gambetear este Colón ya "salvado" de la Primera "B" Metropolitana que termina insultado en cada partido de local?. La referencia es la temporada 1959, cuando Colón perdió más que ahora, descendió y fue a jugar a una tercera categoría del fútbol argentino como era la Primera "C". Si el equipo de Ezequiel Medrán pierde los dos partidos que le quedan (ahora Estudiantes de Caseros y después el CADU), habrá alcanzado lo peor de lo peor desde que juega a la pelota. Por ahora, perdió 19 partidos; la marca que hay que evitar es la de "21".
En esa temporada de 1981, la campaña sabalera fue muy mala. El 2 de agosto de aquel año, Colón cayó 4 a 1 ante Huracán y perdió la categoría luego 15 temporadas en Primera División. En ese año "negro" para Colón, el Sabalero fue el peor equipo del torneo al sumar un total de 21 puntos en 31 partidos, en donde cosechó seis victorias, nueve empates y 19 derrotas. Uno de los partidos más recordados fue el match ante Boca: el equipo sabalero se quedó con diez jugadores y los nueve restantes decidieron abandonar el campo de juego en señal de protesta al flojo desempeño de Juan Carlos Loustau, árbitro de dicho partido. La AFA decidió sancionar a los futbolistas que voluntariamente se fueron de la cancha y esto derivó en que fueran menos competitivos el resto de los partidos.
El martes 8 de diciembre de 1959, El Litoral titulaba: "Con los resultados de hoy, Colón descendió a segunda", en referencia a lo que en ese momento era la llamada Primera "C". Los libros marcan que "en 1959 se produce el primer descenso del Sabalero, que estaba jugando en el Campeonato de Primera División B del fútbol argentino. El equipo santafesino quedó último en la tabla con 20 puntos en 34 jornadas disputadas; con 7 triunfos, 6 empates y 21 derrotas. En 1964 retornaría a la Primera B luego de una reestructuración de la categoría desde la AFA que decidió ascender a nueve equipos; All Boys, Almagro, Argentinos de Quilmes, Colón, Defensores de Belgrano, El Porvenir, Excursionistas y Talleres (RdE)".
Esa referencia, el del descenso de 1959 con 21 derrotas en la temporada, es lo que Colón debe evitar igualar y/o alcanzar en estos dos partidos finales del olvidable 2025: este sábado a las 17.30 contra el "Pincha" en el estadio Ciudad de Caseros y en la última fecha de local ante el CADU en el Cementerio de los Elefantes. Si pierde los dos, alcanza la peor campaña de su historia, aunque en este caso evitando el descenso a la Primera "B" Metro (ya se fueron el propio equipo celeste de Zárate y Talleres de Remedios de Escalada).
Por lo pronto, el Colón que analiza poner Ezequiel Medran este sábado a las 17.30 contra el complicado Estudiantes de Caseros tendría varios cambios desde el vamos. Tal como ya explicó El Litoral, "la intención, ahora, para estos dos partidos, es que el equipo se forme con aquellos jugadores que son del club, salvo alguna necesidad especial de echar a mano a quienes abandonarán el club cuando finalice el contrato, sin chances de quedarse luego de este fracaso estrepitoso. Varios pibes fueron teniendo su chance este año y algunos de ellos terminaron jugando de titulares (Yunis y Zahir Ibarra), más Iván Ojeda, Lautaro Gaitán y Laborié que entraron en el segundo tiempo ante Deportivo Morón".
A priori, esperando las modificaciones de los jugadores de campo, el entrenador le daría la titularidad en el arco al cantero Tomás Paredes, relegando al banco al "Conejo" Tomás Giménez y recordando que Marcos Díaz ya no forma parte del plantel (entrena en soledad a contra-turno a los profesionales) desde hace tiempo.
"Un club muy grande para estar donde está"
Mateo Acosta, delantero de Estudiantes de Caseros, habló en la previa del duelo ante Colón y dejó sus sensaciones en una entrevista con LT10. El jugador del Pincha resaltó las condiciones de su cancha y analizó la realidad que atraviesa el Sabalero en la Primera Nacional. "El piso de nuestra cancha está muy bien, es una de las mejores, es muy linda. Nos acostumbramos a eso, la pelota va más rápido y se amolda a nuestro estilo de juego", comenzó destacando el atacante.
Consultado por el presente de Colón, Acosta no dudó: "Colón es muy grande para estar donde está, esperaba más. Era una locura que pelee el descenso, nadie lo pensó, cada año que pase va a aumentar la presión de la gente. Los planteles tienen que estar preparados para esa presión y que aguanten ese tipo de cosas. Los años que pasen van a ser cada vez más difícil".
En esa misma línea, agregó: "Psicológicamente golpea mucho, hace poco estaba jugando semifinales de Sudamericana y hoy está por irse al descenso, es complicado para todos estar ahí. Hoy estoy un poco en una burbuja, no llega tanta información, seguro que habrán pasado cosas graves para llegar a esto", cerró el delantero del "Pincha" de Caseros.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.