¿Cuál es el “mini proyecto” de Colón para estos dos partidos que faltan?

“Terminó una etapa y hay que empezar a hacer un análisis profundo de lo que fue el año, ajustar donde sea necesario e intentar mejorar en estos dos partidos. Se hizo cuesta arriba preparar el equipo para competir en este contexto. No pudimos darle una fisonomía de juego por la urgencia que teníamos de sumar. En mi caso faltó tiempo de trabajo y tranquilidad. Nunca pudimos plasmar un ADN y fueron más intenciones que claridad. Trataremos de terminar lo mejor posible. Yo fui jugador, lo viví de adentro y puedo asegurar que no es fácil competir en la situación tan dura que estuvimos transitando”, fue el veredicto final de Ezequiel Medrán, DT de Colón, con un poco de desahogo y alivio porque el domingo se acabó con este martirio que fue el año plagado de desilusión que vivió el hincha sabalero.
¿Y ahora?, ¿qué se proyecta para estos dos partidos?, ¿cuál será la importancia que tendrá para Medrán?, ¿cómo incidirá en el humor – y el proyecto - de quienes se lanzarán a la arena política para las elecciones del 30 de noviembre? Medrán llegó a un equipo que no armó, que no reforzó, que no entrenó durante el 80 por ciento del torneo, pero un equipo al que tampoco mejoró en lo más mínimo, porque Colón siguió jugando tan mal, con él, como lo hacía antes con los otros entrenadores.
También es cierto que Medrán tomó el equipo en el peor momento anímico, ya sin chances de pelear por nada que no sea este increíble desafío de mantener la categoría. Algo que ni el más pesimista de los sabaleros podía imaginarse al comienzo de la temporada. El bloqueo mental y futbolístico de los jugadores fue total y nadie pudo sacar a flote la situación, ni desde lo anímico ni tampoco desde lo estrictamente deportivo.
La intención, ahora, para estos dos partidos, es que el equipo se forme con aquellos jugadores que son del club, salvo alguna necesidad especial de echar a mano a quienes abandonarán el club cuando finalice el contrato, sin chances de quedarse luego de este fracaso estrepitoso. Varios pibes fueron teniendo su chance este año y algunos de ellos terminaron jugando de titulares (Yunis y Zahir Ibarra), más Iván Ojeda, Lautaro Gaitán y Laborié que entraron en el segundo tiempo ante Deportivo Morón.
Nicolás Talpone. Crédito: Manuel Fabatía
La lista se extiende con Paredes, Conrado Ibarra, Gallay, Taborda, Córdoba y varios más. A ellos se suman Castet y Talpone, a quienes Colón adquirió, más algunos jugadores que tienen el contrato extendido hasta el año que viene (como el Pulga Rodríguez, Tomás Giménez o Castro). De allí saldría la base, más alguno que pueda agregarse (quizás Bernardi, de aceptable partido con Morón, y Ortiz) para que sean los futbolistas a tener en cuenta para estos dos partidos finales.
Colón ha ocupado más de 40 jugadores, cuando la intención inicial era conformar un plantel con 26 y algunos pibes. A éstos -los pibes- se los apuró frente al flojísimo desempeño de los que llegaron para dar respuestas que no se dieron. El “que se vayan todos” es un “cassete de queja” de la gente frente a la decepción. Pero no creo que no sirva nada. Las condiciones no fueron las mejores, sobre todo para los chicos del club.
Facundo Castet. Crédito: Ignacio Izaguirre
El contexto fue totalmente perjudicial, con un equipo que no ayudó en nada y una situación que sobrepasó a los de más experiencia y recorrido, con más razón a los que recién están jugando sus primeros partidos y se vieron “chupados” por una situación para la que no estaban preparados de ninguna manera.
Por ahí, el hecho de jugar liberados de la obligación puede desembocar en un mejoramiento y que algunos de los jugadores que son del club y que se van a quedar – salvo alguna venta que difícilmente se produzca en este contexto – logren mostrar algo más. Y después, está lo de Medrán, que seguirá “jugándose” en estos dos partidos la posibilidad de su permanencia, porque en ese mini torneo de siete fechas que vino a dirigir, hasta ahora empató dos, perdió tres y no ganó.
Los números son malísimos, al equipo no pudo mejorarlo y a su favor solamente juega el hecho de ser el menos responsable en esta escala de responsabilidades. Y su pasado, por la buena actuación que tuvo en Gimnasia de Mendoza, pero no su presente por lo que hizo en Colón.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.