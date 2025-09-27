La previa en vivo: Colón cierra como visitante la temporada 2025 ante Estudiantes en Caseros

Colón visita este sábado por la tarde a Estudiantes en Caseros por la 33° fecha de la zona B de la Primera Nacional de fútbol de AFA.
El equipo de Medrán juega desde las 17:30 horas en el Estadio Ciudad de Caseros.
El encuentro se disputa desde las 17:30 horas en el Estadio Ciudad de Caseros con desde las 17:30 horas con transmisión de DSports.
