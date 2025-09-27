Apuntes desde Caseros

¿Qué va a hacer Colón en los casi cuatro meses que se quedará sin competencia?

La idea de Medrán, mientras se resuelve lo político, sería trabajar con un grupo de jugadores del club y con contratos hasta el año que viene, al menos, vigentes. Antes de este partido, Colón hacía más de 40 años que no ganaba en esta cancha.