¿Qué va a hacer Colón en los casi cuatro meses que se quedará sin competencia?

(Enviado Especial a Buenos Aires)
La idea de Medrán, mientras se resuelve lo político, sería trabajar con un grupo de jugadores del club y con contratos hasta el año que viene, al menos, vigentes. Antes de este partido, Colón hacía más de 40 años que no ganaba en esta cancha.
La gran pregunta en Colón es qué hacer en los casi cuatro meses sin fútbol que tendrá el club, desde el fin de semana que viene hasta el último fin de semana de enero, cuando supuestamente comenzará el nuevo torneo. La primera decisión será de la dirigencia que llegue al club tras el proceso electoral, que tendrá que definir si Medrán sigue o no (tiene contrato hasta diciembre del año que viene pero con cláusula de salida en diciembre, tanto por parte del club como de él mismo). Una alternativa es empezar a trabajar con un plantel integrado por aquellos jugadores que tienen contrato (Castet, Lago, Talpone, el Pulga Rodríguez, Cristian García, Facundo Castro, Gonzalo Soto, Nicolás Thaller y Tomás Giménez), más los juveniles que también tienen vínculo con el club (Paredes, Cuffia, Zahir Ibarra, Colidio, Yunis, Taborda, Ojeda, Agustín Giménez, Gallay, Barbona, Córdoba y Picech). Hay muchos vínculos que culminan en diciembre de este año y es muy difícil que alguno de ellos pueda quedarse, aunque hay un par de casos especiales como los de Conrado Ibarra y Laborié.
De todos modos, nadie asegura que aquellos jugadores que tienen contrato hasta diciembre de 2026 o 2027, se queden en su totalidad. Hay casos a analizar, como el de Cristian García, que llegó hace cuatro meses y apenas pudo jugar un puñado de minutos en dos partidos. Y hay otros cuyo rendimiento no ha sido el adecuado, porque se esperaba más de ellos (caso Thaller y Negro).
Las lesiones estuvieron a la orden del día en Colón durante todo el año y fue uno de los aspectos en el que, todos coinciden, más se falló. Nicolás Thaller iba a ser titular en este partido. Al menos, formaba parte de los planes del técnico. Sin embargo, en la práctica del miércoles se desgarró y así volvió a sumarse (no fue la única lesión que tuvo en todo el año) a la larga lista. Desde ya que está también descartado para jugar el partido con Defensores Unidos de Zárate, el domingo que viene a las 15.30 en el Brigadier López.
Hace 34 años que Colón no pisaba la cancha de Estudiantes de Buenos Aires. Y no fue contra el dueño de casa, sino en un partido ante Sportivo Italiano, en 1991, que hizo las veces de local aquí en Caseros. A ese equipo de Colón lo dirigía Reynaldo Volken, fue en el marco de una campaña en la que el fracaso rotundo de aquellos jugadores que llegaron de la mano de Ramón Cabrero, motivó el debut de varios chicos del club. Un proceso parecido a este, con menor cantidad de derrotas en aquella oportunidad pero sin clasificar para la fase final. En ese partido ante Sportivo Italiano, Volken puso a Perassi; Jorge Godoy, Valli, Ferrer y Siviero; Enrique, Capocetti, Ortiz y Mozas; Carlos González y Mauricio Baldasarre. Como se podrá apreciar, sacando Perassi y Capocetti, eran todos jugadores que surgieron de las inferiores sabaleras. En el segundo tiempo entraron Chupete Marini y Carlos Correa, otros dos jugadores surgidos de inferiores. Y varios de ellos, debutantes en ese entonces. A ese partido con Sportivo Italiano, Colón lo perdió 1 a 0.
El último partido de Colón ante Estudiantes, en Caseros, había sido el 8 de febrero de 1986. Ese día (martes por la tarde), Estudiantes ganó 4 a 3 en un partidazo. Colón alistó ese día a Carnevali; Di Leo, Bordón, Carmona y Gugnali; Bachino, Doroni y Palma; Héctor López, Raffo y Balbuena. Luego ingresaron Vera y Gamarra, dirigidos por el Conejo Tarabini. En ese equipo de Estudiantes de Buenos Aires, entre otros, jugaban Manis y el Tola Scotta, que anteriormente había jugado primero en Unión y luego en Colón, en el 84.
Pero para encontrar la última victoria de Colón en el estadio de Caseros, hay que remontarse al 13 de agosto de 1985 (más de 40 años). A Colón lo dirigía el profesor Carlos Hurtado y el partido fue arbitrado por Guillermo Marconi. Colón ganó 2 a 1, con goles de Carmona y Chena. El equipo formó con Puentedura; Juncos, Wermer, Carmona y Schneider; Acosta Silva, Zavagno, Aldo Rodríguez y Bernasconi; Victorino y Chena.
No son muchos los nombres en común (de jugadores) entre Estudiantes y Colón, pero hay tres técnicos que seguramente se recuerden y que en Colón estuvieron en la década del 80: Ricardo Trigili, Juan Manuel Guerra y Eduardo Janín. En cuanto a los arqueros, el único es Cubito Cáceres. De defensores, se pueden mencionar a Elvio Vásquez, Mauricio Méndez, Hernán Lopes, Martín Román y Cristian Tavio. Volantes hay dos: Facundo Pereyra y Brian Farioli, mientras que Néstor Scotta es el único delantero que vistió las dos camisetas.
Esta semana se deberá publicar en El Litoral la convocatoria a elecciones para el 30 de noviembre. Ricardo Magdalena tiene previsto presentarse (lo viene haciendo sistemáticamente desde 2013 e incluso lo hizo en aquellas elecciones que se llevaron a cabo al poco tiempo del logro del título de campeón en 2021, enfrentando a Vignatti) y es posible que acuerde alguna alianza con otras figuras políticas. Gustavo Abraham también tiene intenciones (¿solo o formando parte de una alianza?), Oscar Yódice es otro que ha vuelto a la arena política sabalera, tiene una agrupación que lo respalda (la José Luis Saldaño), un grupo de empresarios y ha manifestado sus deseos de sumarse a alguna lista de unidad o que irá solo si esto no es posible. El “vignattismo” irá y casi seguro que con José Alonso a la cabeza y Vignatti acompañándolo, aunque no se sabe todavía desde qué posición. Ricardo Luciani, que fue primera minoría en las últimas elecciones, también sigue en intensa actividad y tiene previsto presentarse. Y a ellos, hay que sumar al profesor Carlos Trod (ha señalado públicamente que irá como candidato) y Luis Valdez, que ya se presentó en la última contienda. ¿Y el oficialismo?, es una incógnita, por el momento.
Hace unos días, El Litoral publicó una entrevista con el doctor Jorge Gorosito, conocedor de la vida política del club desde los tiempos de Italo Giménez, quien dijo que “esta crisis debería ser resuelta con un fuerte llamado a la unidad”. Esto parece, lamentablemente, muy difícil de conseguir, hoy en día, teniendo en cuenta las grandes diferencias que existen entre las distintas figuras del ámbito político sabalero.
