#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Primera Nacional

Colón cierra de local el domingo 5 con el CADU

El Sabalero ya conoce el cronograma del cierre de la fase regular del torneo.

Colón venció a CADU en la primera vuelta. Crédito: Juan Manuel Báez
 12:57
 / 
Por: 

En las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los probables días y horarios para la disputa de la última fecha del campeonato de la Primera Nacional 2025

Mirá tambiénA la serie de terror de Colón le quedan los dos últimos capítulos

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la programación de la última fecha de la Primera Nacional, instancia decisiva en la que quedarán definidos los equipos clasificados a la final por el primer ascenso, al Reducido y los que pelearán por evitar el descenso. Todos los partidos se disputarán en simultáneo para garantizar igualdad de condiciones.

Colón venció a CADU en la primera vuelta. Crédito: Juan Manuel BáezColón venció a CADU en la primera vuelta. Crédito: Juan Manuel Báez

En la Zona A, los encuentros se jugarán el sábado 4 de octubre desde las 15:30, mientras que en la Zona B se disputarán el domingo 5 de octubre en el mismo horario. En este marco, Colón recibirá al CADU descendido en el Cementerio de los Elefantes el domingo 5 a las 15.30. Así se juega la última:

Zona A/Sábado 4 de octubre desde las 15:30

15.30: All Boys vs Los Andes

15.30: Arsenal vs Alvarado

15.30: Colegiales vs Deportivo Madryn

15.30: Atlanta vs Deportivo Maipú

Mirá tambiénJorge Gorosito: "Colón está en una crisis de la que solo saldrá si hay unidad"

15.30: Racing de Córdoba vs Gimnasia y Tiro (Salta)

15.30: Quilmes vs Tristán Suárez

15.30: San Miguel vs San Martín (Tucumán)

15.30: Almagro vs Güemes (Sgo. del Estero)

15.30: Ferro vs Patronato

Zona B/Domingo 5 de octubre

15.30: Agropecuario vs San Telmo

15.30: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Chacarita

15.30: Temperley vs Nueva Chicago

15.30: Colón vs Defensores Unidos

15.30: Mitre (Sgo. del Estero) vs Estudiantes

15.30: Chaco For Ever vs Morón

15.30: Almirante Brown vs Talleres de Remedios de Escalada

15.30: Central Norte vs Estudiantes de Río Cuarto

15.30: Gimnasia y Esgrima (Mendoza) vs Defensores de Belgrano

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Colón
Primera Nacional

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro