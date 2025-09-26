Colón cierra de local el domingo 5 con el CADU

En las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los probables días y horarios para la disputa de la última fecha del campeonato de la Primera Nacional 2025
El Sabalero ya conoce el cronograma del cierre de la fase regular del torneo.
La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la programación de la última fecha de la Primera Nacional, instancia decisiva en la que quedarán definidos los equipos clasificados a la final por el primer ascenso, al Reducido y los que pelearán por evitar el descenso. Todos los partidos se disputarán en simultáneo para garantizar igualdad de condiciones.
En la Zona A, los encuentros se jugarán el sábado 4 de octubre desde las 15:30, mientras que en la Zona B se disputarán el domingo 5 de octubre en el mismo horario. En este marco, Colón recibirá al CADU descendido en el Cementerio de los Elefantes el domingo 5 a las 15.30. Así se juega la última:
15.30: All Boys vs Los Andes
15.30: Arsenal vs Alvarado
15.30: Colegiales vs Deportivo Madryn
15.30: Atlanta vs Deportivo Maipú
15.30: Racing de Córdoba vs Gimnasia y Tiro (Salta)
15.30: Quilmes vs Tristán Suárez
15.30: San Miguel vs San Martín (Tucumán)
15.30: Almagro vs Güemes (Sgo. del Estero)
15.30: Ferro vs Patronato
15.30: Agropecuario vs San Telmo
15.30: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Chacarita
15.30: Temperley vs Nueva Chicago
15.30: Colón vs Defensores Unidos
15.30: Mitre (Sgo. del Estero) vs Estudiantes
15.30: Chaco For Ever vs Morón
15.30: Almirante Brown vs Talleres de Remedios de Escalada
15.30: Central Norte vs Estudiantes de Río Cuarto
15.30: Gimnasia y Esgrima (Mendoza) vs Defensores de Belgrano
