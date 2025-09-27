Yllana explica lo que todos vieron de Colón: "No hay respaldo institucional"

Andrés Yllana es parte de una estadística increíble del Mundo Colón en la Era Godano: es uno de los tantos nombres que aplica el “un DT cada 68 días” en el banco sabalero. En una charla con el stream del sitio especializado “Mundo Ascenso” rompió el silencio de su paso por Santa Fe y responsabilizó claramente a Víctor Godano y a la famosa “mesa chica” que tomaba decisiones.
“Necesitaba hacer cambios importantes en el equipo. No se trataba solo de táctica o técnica, sino también de cómo se vivía la dinámica del grupo, de la energía que se generaba. Muchas veces con buena energía y un equipo irregular se logra más que con un gran plantel y mala actitud”, tiró de entrada Yllana.
“No me arrepiento de haber dirigido a Colón. Es un club muy grande, con exigencias altas”, dijo Yllana
Cómo la dinámica grupal afecta el rendimiento del equipo
Después, entró de lleno en una de las tantas críticas a los cuestionados e insultados dirigentes de Colón: “Me quisieron exigir ciertos jugadores y planteos. No me dejaron tomar las decisiones que yo creía necesarias para cambiar la dinámica y el clima de derrota permanente”.
¿Cómo fue llegar y dirigir Colón?: “Agarré un plantel que venía de otros entrenadores, con algunos chicos nuevos y otros con más tiempo en el club. No era una cuestión de calidad, sino de energía y momentos. Un equipo se hace ganador o perdedor según cómo manejes esas situaciones”.
Ese famoso vestuario “roto” y quebrado fue parte de la charla de “Mundo Ascenso” con Andrés Yllana: “Decirle a un referente que no está en tus planes no es fácil. Tenés que ser inteligente, medido, y hacerlo con respaldo institucional. Si no lo tenés, el mensaje se diluye y no se ejecuta. Eso fue lo que me pasó. No todos reaccionan igual; algunos aceptan, otros se incomodan. Hay que medir cada situación y no generalizar”.
Andrés Yllana y su último partido en Colón. Foto: Flavio Raina
Esa postal final del partido suspendido ante Mitre de Santiago del Estero por los incidentes de los hinchas sabaleros apareció en la entrevista. Yllana dijo que “la seguridad no permitió actuar como hubiéramos querido. Lo más sensato era quedarnos y cuidar a los jugadores. Esa foto resume la complejidad del momento: no era por decisiones técnicas, sino por logística y seguridad”.
Reflexiones
Volvió a criticar a Godano y a la CD, diciendo que “el plan inicial de la dirigencia buscaba recuperar un sentido de pertenencia, trayendo jugadores que ya habían vestido la camiseta de Colón. Pero para cambiar la mentalidad de un plantel se necesitan decisiones rápidas y acompañamiento. Cuando eso no sucede, es muy difícil implementar un proyecto”.
“No me arrepiento de haber dirigido a Colón. Es un club muy grande, con exigencias altas. Aprendí a manejar situaciones complejas, a medir energías y tiempos, y a entender que sin respaldo institucional es imposible ejecutar cambios profundos”, dijo Yllana. Y cerró con una frase final: “Si se quiere cambiar un equipo, se necesitan herramientas, decisiones claras y respaldo. Sin eso, incluso el mejor proyecto tiene limitaciones”.
