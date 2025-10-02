No mejoraría la pésima campaña, pero...

Colón y la importancia de ganar el partido del domingo ante el CADU

Para Medrán, será la última posibilidad de lograr un triunfo. Y para el plantel, no "empardar" la peor campaña de la historia, que fue la de 1959 con 21 derrotas. Los ex jugadores y un abrazo simbólico al club.