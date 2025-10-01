El ex entrenador sabalero rompió el silencio

De Paoli y el "festival de los DT" en Colón: "Ese club es una locura..."

Le pegó a la dirigencia que encabeza Víctor Godano, habló de la fuerza que tiene el periodismo de Santa Fe y dijo que "Colón es como River o Boca". Y agregó: "Era una locura: pobre los jugadores y los técnicos que pasaron".