Soto, el nuevo desgarrado en Colón

Las lesiones siguen siendo uno de los innumerables problemas que ha tenido Colón en esta pésima temporada. Ahora se sumó Gonzalo Soto, que se desgarró el aductor y está descartado para el encuentro con Defensores Unidos de Zárate, el domingo a las 15.30.
Mirá tambiénLa levedad insoportable de Colón tiene siempre el mismo final: pierde
Soto fue titular ante Estudiantes de Caseros, tuvo un mediocre desempeño y concluyó sin aparentes problemas los 90 minutos. Este lunes se comprobó que presenta un desgarro, sumándose a la interminable lista de lesionados.
En el caso de los marcadores centrales, también Thaller está desgarrado y descartado, por lo que queda Ortiz y la posibilidad de que Zahir Ibarra vuelva a su posición natural (está jugando de lateral por derecha) y aparezca Sánchez o Bettini para jugar de marcador de punta.
No obstante, el técnico Ezequiel Medrán – quien tiene previsto reunirse esta semana con los dirigentes para empezar a diagramar los pasos a seguir a partir de la semana que viene, ya sin su equipo en competencia – convocó al juvenil Jonás Ravano, marcador central de 17 años, para que se entrene con el plantel profesional.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.