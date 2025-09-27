Un calvario que no termina

La levedad insoportable de Colón tiene siempre el mismo final: pierde

Cayó 1 a 0 ante Estudiantes de Caseros, que lo justificó en el primer tiempo aprovechándose de un error garrafal e impresentable de Castet. En el segundo, Estudiantes “relojeó” el partido y Colón no hizo nada para empatarlo.