Colón publicó en El Litoral el llamado a elecciones

Este lunes, el club formalizó, de acuerdo a lo que dicta el estatuto, la convocatoria a elegir autoridades en dos meses.

El pueblo sabalero espera por los comicios. Crédito: Flavio Raina
 13:30
Por: 

De acuerdo a lo que indica el estatuto, Colón publica este lunes en El Litoral el llamado a elecciones para el 30 de noviembre a fin de elegir nuevas autoridades por el período de dos años.

Mirá tambiénEsta ya es la segunda peor campaña, en derrotas, de la historia de Colón

En la misma publicación se indica que el plazo para la presentación de las listas vencerá el 10 de noviembre a las 18.

El detalle de la convocatoria. Crédito: El LitoralEl detalle de la convocatoria. Crédito: El Litoral

Los comicios se llevarán a cabo el citado día (30 de noviembre), en el horario de 8 a 18. Según lo que se habló en la reunión que convocó la comisión directiva con integrantes de las distintas listas que se presentaron en las últimas elecciones y algunos, caso profesor Carlos Trod, que pretenden ser gobierno en estos comicios, la entrega del mando se hará de manera inmediata, posiblemente al día siguiente, con el objetivo de que la nueva dirigencia tenga tiempo para armar el plantel para el año que viene.

La página 19 de la edición impresa matutina de El Litoral este 29 de septiembre de 2025. Crédito: El LitoralLa página 19 de la edición impresa matutina de El Litoral este 29 de septiembre de 2025. Crédito: El Litoral

