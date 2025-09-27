Así quedó la tabla de posiciones de la Primera Nacional tras la derrota de Colón

Colón perdió este sábado por la tarde ante Estudiantes de Caseros por 1 a 0 en el marco de la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional.
El partido se disputó desde las 17:30 horas en el Estadio Ciudad de Caseros con transmisión de DSports.
El gol del encuentro lo convirtió Mateo Acosta a los 25 minutos del primer tiempo.
Con este resultado, ya sin riesgo de descenso, el equipo de Ezequiel Medrán se ubica 16° con 29 puntos, 21 goles a favor y 39 en contra.
Por el lado del local, quedaron 2° con 58 unidades, 40 goles a favor y 21 en contra, a 1 del líder Gimnasia de Mendoza que, de momento, se clasifica a la final por el primer ascenso. Los de Caseros aseguraron su clasificación al Reducido.
Colón cerrará la temporada 2025 como local el próximo fin de semana cuando reciba en el Brigadier Estanislao López a Defensores Unidos de Zárate.
