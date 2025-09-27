#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Fútbol

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera Nacional tras la derrota de Colón

El Sabalero perdió ante Estudiantes de Caseros por 1 a 0.

Colón finalizó su experiencia como visitante este 2025 con derrota. Crédito: Juan Foglia
 22:58
Por: 

Colón perdió este sábado por la tarde ante Estudiantes de Caseros por 1 a 0 en el marco de la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional.

Mirá tambiénLa levedad insoportable de Colón tiene siempre el mismo final: pierde

El partido se disputó desde las 17:30 horas en el Estadio Ciudad de Caseros con transmisión de DSports.

Galería BICA: Estudiantes de Caseros vs Colón

Galería BICA: Estudiantes de Caseros vs Colón

El gol del encuentro lo convirtió Mateo Acosta a los 25 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, ya sin riesgo de descenso, el equipo de Ezequiel Medrán se ubica 16° con 29 puntos, 21 goles a favor y 39 en contra.

Por el lado del local, quedaron 2° con 58 unidades, 40 goles a favor y 21 en contra, a 1 del líder Gimnasia de Mendoza que, de momento, se clasifica a la final por el primer ascenso. Los de Caseros aseguraron su clasificación al Reducido.

Colón finalizó su experiencia como visitante este 2025 con derrota. Crédito: Juan FogliaColón finalizó su experiencia como visitante este 2025 con derrota. Crédito: Juan Foglia

Colón cerrará la temporada 2025 como local el próximo fin de semana cuando reciba en el Brigadier Estanislao López a Defensores Unidos de Zárate.

Tabla de posiciones

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Colón
Primera Nacional

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro