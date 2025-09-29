El del gol de arco a arco

Joaquín Enrico: “Ví el gol un montón de veces y todavía no caigo”

El ex arquero de Colón hizo un tanto que está dando la vuelta al mundo. Fue el sábado, en el partido que su equipo, San Telmo, le ganó a Gimnasia de Jujuy. “Le apunté al ‘9’ nuestro, no le pegué bien y terminé marcando un gol histórico”, dijo el santafesino.