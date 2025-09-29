Joaquín Enrico: “Ví el gol un montón de veces y todavía no caigo”
El ex arquero de Colón hizo un tanto que está dando la vuelta al mundo. Fue el sábado, en el partido que su equipo, San Telmo, le ganó a Gimnasia de Jujuy. “Le apunté al ‘9’ nuestro, no le pegué bien y terminé marcando un gol histórico”, dijo el santafesino.
El ex arquero de Colón se convirtió en protagonista de un hecho histórico.
El 19 de julio de 1987, Francovig, el arquero de Deportivo Táchira, le hizo un gol de arco a arco a Luis Islas, que por ese entonces era el arquero de Independiente y campeón del mundo con la selección como suplente de Pumpido. Pasaron casi 40 años pero se lo sigue recordando y se lo recordará, aunque ahora se suma un gol igual y fue el que hizo el santafesino Joaquín Enrico, en cancha de San Telmo y jugando para el equipo de la isla Maciel, cuando convirtió un tanto histórico ante Gimnasia de Jujuy que está recorriendo el mundo.
“Lo ví un montón de veces al gol y todavía no caigo… Cuando ví que la pelota entró me quedé parado y no sabía qué hacer”, dijo de arranque el ex arquero de Colón, al cual se lo dejó libre en 2023 y se fue a atajar a San Telmo, club con el que tiene contrato hasta diciembre del año que viene, en la charla con La Primera de Sol.
-Imaginamos que ni siquiera habrás pensado en la posibilidad de convertir un gol de arco a arco…
-¡Por supuesto…! Había un poco de viento, pero no tanto… Saco la pelota en forma larga para el ‘9’, teníamos un poco de viento a favor, te repito, pero no era mucho… La pelota picó y salió como un balinazo… El arquero estaba parado en la línea del área chica, no estaba adelantado… Por ser un saque de arco, el arquero estaba bien parado… Picó en la media luna y repito, salió bien fuerte...
-¿Qué te dijeron tus compañeros cuando te fueron a saludar en el festejo?
-No lo podían creer… “¡Qué hiciste!”, fue la frase que más escuché… Me tiraron al suelo y nos levantamos rápido por si sacaban enseguida los rivales… La verdad, puede ser que haya sido un mal saque, porque yo le apunté al ‘9’ y me salió mal… Pero terminó siendo muy bueno porque fue gol (risas).
-¿Habías hecho goles en tu carrera?
-Hice goles de penal porque me gustaba patear y los técnicos me dejaban. De arco a arco, nunca.
-¿Y cuando terminó el partido?
-Después del partido, fueron un montón de notas y me vine a Santa Fe domingo y lunes porque volvemos el martes a trabajar. Así que llegué acá y estuve festejando un poco con la familia.
-¿Qué pasó en Colón?
-Pasó que tenía contrato y a fines de 2023 se terminaba. Nunca me llamaron para renovar. Yo era el tercer arquero del equipo que descendió, detrás de Ignacio Chicco y Matías Ibañez… Era mi primer contrato y tenía 22 años. No me llamaron los que estaban ni tampoco los nuevos dirigentes porque se había dado el cambio justo en ese momento, así que me fui con el pase libre.
-¿Cuánto tiempo llevabas en el club?
-Toda la vida… Siempre jugué en Colón, arranqué desde la escuelita y pasé por todas las categorías… Fue una tristeza enorme para mí y para mi familia, porque todos somos hinchas de Colón. Mi sueño era debutar en Colón y no se dio. Por algo se dan las cosas, apareció San Telmo y hace dos años que estoy en este club.
El disparo que terminó en el tanto histórico frente a Gimnasia de Jujuy.
-Se les hace difícil a los arqueros de Santa Fe el hecho de tener una chance y poder demostrar. Ahora la tuvo Tomás Paredes y le fue bien en Caseros, más allá de que Colón perdió…
-Vine viendo el partido en el auto y sí, es cierto, atajó muy bien Tomás… Le pasa a Colón y a Unión, que tienen grandísimos arqueros, van a la selección juvenil pero les cuesta a los técnicos el hecho de ponerlos… No sé si es culpa de los técnicos o los dirigentes… En fin, por eso los arqueros empezamos tarde la carrera.
-¿Cómo salió lo de San Telmo?
-A San Telmo, me llevaron directamente los dirigentes… El año pasado fui al banco y ahora estoy atajando. Lo hice contra Gimnasia de Mendoza, que no fue un buen partido nuestro; atajé el sábado y creo que ahora también tendré la oportunidad con Agropecuario.
-¿Qué se dice en el ambiente de tus compañeros de San Telmo, por ejemplo, esto que le ocurre a Colón?
-No lo pueden creer… Colón es un club enorme y creo que el más grande de la categoría… Los chicos me preguntan cosas y no sé qué decirles… Hablo poco con los que quedaron en el club y no quiero molestarlos porque me imagino lo difícil que la deben estar pasando… A Colón le hacen el primer gol y le cuesta… No sé si es falta de confianza, han pasado varios técnicos y la situación no cambia… No estoy ahí adentro, pero es un buen grupo, tiene buenos jugadores, con mucho nombre y que en su momento salieron campeones. No entiendo por qué les pasó una cosa semejante.
-¿Qué te dijo tu papá después del gol de arco a arco?
-Me mandó mensajes y, cuando llegué acá, mi mamá me contó que había llorado… ¡Y para que él llore!, es difícil.
-¿Qué significa ser jugador de San Telmo, desde lo económico?
-Me siento privilegiado porque hago lo que me gusta. No son sueldos altos los de San Telmo, pero te pagan en tiempo y forma y eso es bueno… Seguramente el presupuesto de Colón es ampliamente superior. Estamos bien.
Enrico, formado en Colón, recuerda su paso por el club antes de San Telmo.
-El año pasado compartiste el plantel con José Barreto, quien junto con Toto Fernández fueron los más destacados de San Telmo. ¿Te sorprende que no haya repetido en Colón?
-Es un gran amigo José, me duele que no haya podido funcionar como lo hizo con nosotros acá en San Telmo. Es un chico bárbaro, gran jugador, que está sufriendo este momento. Acá en San Telmo le dieron confianza y fue pieza clave del equipo. No anduvo en Colón, lamentablemente.
-¿Cómo se debe jugar para andar bien en esta categoría?
-Hay que hacerse fuertes de local… Para mí es la clave… Y lo otro, es armarse bien defensivamente. Para mí, son dos aspectos esenciales, la localía y la solidez defensiva… Casi todos juegan al pelotazo y a la segunda pelota… Nosotros intentamos jugar un poco más, con pelota contra el piso. Si no sale, también saber jugar a lo otro.
-Debes estar viviendo en una nube…
-Es que no es común que a un arquero le ocurra una cosa semejante. Y además, totalmente inesperado… Te repito: capaz que por pegarle mal, porque la pelota era para el ‘9’ nuestro, terminé haciendo hablar a todos (risas).
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.