De cara a las elecciones en Colón

Alonso irá de "1": ¿qué lugar ocupará Vignatti en la lista Tradición Sabalera?

Si bien aseguran que "no hay apuro en confirmar nombres y puestos", el candidato a presidente será José Alonso. "De una u otra manera José Néstor Vignatti estará respaldando", afirman sin precisar el cargo del ex presidente.