No juega por nada: ¿cómo se sigue ahora?

Colón armará "dos grupos" dentro de un mismo plantel

Por ahora, los jugadores fueron licenciados hasta el próximo lunes que deben presentarse en el predio 4 de junio. El plan de trabajo pasa por "partir" el grupo acorde a los contratos: los que terminan en 2025 y los que siguen hasta 2026.