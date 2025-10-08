Colón armará "dos grupos" dentro de un mismo plantel
Por ahora, los jugadores fueron licenciados hasta el próximo lunes que deben presentarse en el predio 4 de junio. El plan de trabajo pasa por "partir" el grupo acorde a los contratos: los que terminan en 2025 y los que siguen hasta 2026.
¿Qué será del futuro de Medrán?. Por ahora, a pesar que el equipo quedó eliminado en la competencia regular, la obligación y el derecho de los jugadores es "seguir entrenando hasta el final del contrato". Por lo pronto, quedaron todos licenciados hasta el lunes y al mando de Medrán. Foto: Manuel Fabatía
Después de cerrar la temporada con un tremendo fracaso deportivo para Colón, donde zafó tres fechas antes del descenso a la "B" Metro, la primera decisión de Ezequiel Medrán fue "liberar" a todos los jugadores sabaleros después del CADU y convocarlos para el próximo lunes en el predio deportivo 4 de junio para la vuelta a los trabajos. Hay una realidad, más allá del momento deportivo inexplicable: todos los jugadores tienen contratos vigentes. Algunos con fecha de vencimiento "corto" y otros con finales más largo en el almanaque. Igualmente, a la línea del 31 de diciembre deben llegar todos, salvo que se pueda acordar alguna rescisión de contrato (por ahora, son todas especulaciones). ¿La idea?: entrenar con dos grupos y dos maneras diferentes.
El riesgo, con el que conviven todos los clubes que quedaron fuera de competencia como Colón, es el mismo: que algún futbolista que termina su vínculo el último día de diciembre 2025 su contrato tenga algún problema físico importante, lo que extendería de manera innecesaria el vínculo laboral con la entidad del Barrio Centenario.
¿Qué será del futuro de Medrán?. Por ahora, a pesar que el equipo quedó eliminado en la competencia regular, la obligación y el derecho de los jugadores es "seguir entrenando hasta el final del contrato". Por lo pronto, quedaron todos licenciados hasta el lunes y al mando de Medrán. Foto: Manuel Fabatía
Como se sabe, los futbolistas tienen derechos y obligaciones. Por un lado, seguir entrenando; por el otro, tres semanas (21 días) de vacaciones. Si bien hay un borrador de lo que harían los dirigentes sabaleros, todavía el almanaque es materia de análisis junto al entrenador.
¿Por qué se habla de dos grupos dentro del mismo plantel de Colón?: porque los jugadores cuyos contratos terminan ahora, el 31 de diciembre de 2025, tendrán una rutina de trabajos diferenciados, muy liviano y "de mantenimiento". En cuanto al "otro grupo", con los contratos hasta final de 2026, Medrán encabezará una especie de mini-pretemporada, incluso sin perder el contacto con la pelotita y haciendo fútbol contra la reserva de Martín Minella.
¿Quiénes finalizan ahora mismo, en el mes de diciembre?: Marcos Díaz, Gonzalo Bettini, Nicolás Fernández, Oscar Garrido, Emmanuel Gigliotti, Facundo Sánchez, Joel Soñora, José Barreto, Federico Jourdan, Guillermo Ortiz, Christian Bernardi, Brian Negro.
De los jugadores "conocidos", por llamarlos de alguna manera, los que tiene contratos "largos", que se extienden hasta el final de 2026, son los siguientes: Tomás Giménez, Nicolás Thaller, Gonzalo Soto, Cristian García, Facundo Castro y Luis Miguel "Pulga" Rodríguez. A esa lista se agregan Facundo Castet, Nicolás Talpone e Ignacio Lago, futbolistas a los cuales Colón les fue comprando la ficha de manera total o parcial.
