Espínola no acepta cuotas: ¿Colón habla con Tapia para evitar la inhibición?
El plazo para acordar con el paraguayo vence el 17 de octubre: la propuesta de pago en seis cuotas fue rechazada de plano. La AFA, con la deuda superior que Platense tiene con Colón por el tema Picco, podría oficiar de garante.
Alberto Espínola y un dolor de cabeza para Colón.
. Crédito: Manuel Fabatía
A diez días que impacte el plazo de acuerdo y/o pago que tiene Colón en el TAS por el famoso “Caso Espínola”, la información extraoficial que llega desde Asunción del Paraguay habla de una negativa de parte del futbolista guaraní para aceptar “el pago en cuotas”.
El camino siguiente al “no pago” y/o “no acuerdo” es muy claro: Alberto Espínola irá a la FIFA y Colón quedará inhibido para armar el nuevo equipo, cuando tenga nuevo presidente y nuevo entrenador (a pesar del irresponsable y leonino contrato firmado a favor de Ezequiel Medrán por parte de Víctor Francisco Godano).
A principio de septiembre, el colega César Merlo anticipó el fallo en contra de Colón, más allá que la entidad sabalera consiguió una quita del 50 por ciento del reclamo original: "El TAS falló en contra de Colón, lo condenó a pagarle a Alberto Espínola y, en caso de no hacerlo, tendrá prohibición de fichajes por 3 mercados. Son $12.860.000 más 5% de interés anual más U$S 345.000 más 5% de interés anual".
A partir de esa sentencia firme del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), los plazos eran claros cuando arrancaba el mes de la primavera: “Colón tiene 45 días para pagar”.
Durante todo este tiempo, se fueron buscando posibilidades y alternativas, hasta que el club (el abogado sabalero es el prestigioso Ariel Reck) elevó a Alberto Espínola (su letrado es Fernando Baredes) una propuesta de pago total, sin quita, en seis cuotas iguales. “El jugador lo va a pensar”, fue la respuesta que ilusionaba la semana pasada. Ahora, todo vuelve al mismo preocupante lugar: el defensor guaraní no acepta el pago en cuotas y quiere gran parte del dinero “todo junto”.
Colón no tiene todo el dinero "junto"
Hay que partir hoy de una realidad: Colón no dispone, a esta altura de la gestión, de ese monto (casi 400.000 dólares) para poner arriba de la mesa y de una sola vez. ¿Cuál fue una de las primeras alternativas que se planteó?: solicitar un préstamo millonario en una entidad bancaria, donde Colón ya arranca para atrás con las cuestiones administrativas, enmarcados en los famosos “Balances” que deben estar al día y sin objeciones. Como se sabe, una parte de la oposición denunció, en su momento, esta irregularidad a la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ).
El tema Espinola,un problema "grave" para Godano.
Foto:El Litoral
El otro camino, por llamarlo de alguna manera, es buscar una solución política y en ese sentido todos los caminos conducen a un solo lugar y a un solo nombre: el predio Lionel Andrés Messi donde prácticamente “vive” Claudio Tapia. Como alguna pasó con Julio Humberto Grondona, a la llave para destrabar este conflicto la tiene “Chiqui”.
Para arrancar con un mensaje optimista en medio de la crisis: Platense le debe a Colón, por la transferencia de Lionel Picco, mucho más dinero que el que Colón necesita para gambetear la inhibición de Alberto Espínola en la FIFA. Para ponerle cifras a esta idea: el “Calamar” tiene firmado con el Sabalero una obligación de 700.000 dólares y lo que sentenció el TAS serían unos 400.000 dólares.
Platense, en crisis deportiva con el “Kily” pero camino a su primera Copa Libertadores de América, va camino a las elecciones para renovar autoridades. En principio, hay una especie de “Máster Plan” dirigencial: Sebastián Ordóñez (el presidente campeón) dejará su lugar pero acordaron ir con una sola lista para renovar autoridades.
El que volverá al manejo del poder en Platense será Pablo Bianchini, ex presidente del “Marrón” entre 2019 y 2022, mano derecha y hombre de confianza de Claudio Tapia.
"Chiqui" Tapia...¿la llave del conflicto?
En consecuencia, la idea que surge en el Mundo Colón es una sola: pedirle a Tapia que destrabe automáticamente el dinero que Platense le debe al Sabalero y así cancelar lo de Espínola para evitar la inhibición en la FIFA. El plan “B” va por el mismo lado: “Que la ponga la AFA desde su tesorería y que la AFA le cobre a Platense”.
Manejador como pocos de la política futbolera interna con los clubes argentos y pensando en asegurar los votos, este tipo de “pedidos” son ideales para la AFA de Claudio Tapia. Sin dudas, la receta asoma como algo viable y totalmente practicable.
A menos de dos meses del esperado final de Víctor Francisco Godano, desde el predio de Ezeiza se vería con muy buenos ojos que “el pedido del Club Atlético Colón” sea una formalidad del oficialismo pero que
aparezca acompañado y respaldado por todas las partes que manifestaron su deseo de ir a las urnas el próximo 30 de noviembre.
Por lo pronto, desde lo que queda en el oficialismo, se habla poco y nada. Apenas se reconoce que se armó una ingeniería para poder pagarle a Alberto Espínola esos casi 400.000 dólares en seis cuotas, recordando que hay dos documentos de 300.000 dólares cada uno que Colón tiene a favor para el 2026: los debe pagar Racing Club de Avellaneda por la ficha de Alan Forneris.
Tapia, posible "salvador" de Colón.Foto:Reuters
¿Qué tiempo adicionado tiene Colón, a su favor, para evitar la inhibición en la FIFA?. El abogado del mismo Alberto Espínola, Fernando Baredes, lo explicó en su momento: “Hay un procedimiento: hoy este fallo es del TAS...Tribunal de Arbitraje del Deporte El que sanciona al club es la Comisión de Disciplina de la FIFA. O sea, Alberto tendrá que ir con su fallo y decir: "Mire, ya pasó el plazo y Colón no me pagó". Entonces, automáticamente, ahí FIFA lo sanciona a Colón: es un paso más, muy cortito, un trámite administrativo nada más”.
Una inhibición de parte de FIFA afecta a los clubes sancionados por los próximos tres mercados de pases: la entidad madre con sede en Zurich agrega a la institución castigada (en este caso Colón de no acordar con Espínola) en la lista llamada "Prohibiciones de Registro", que justamente inhibe la inscripción de jugadores incorporados en el siguiente mercado de pases y en los otros dos posteriores.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.