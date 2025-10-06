A pesar del esfuerzo sabalero por pagar...

Espínola no acepta cuotas: ¿Colón habla con Tapia para evitar la inhibición?

El plazo para acordar con el paraguayo vence el 17 de octubre: la propuesta de pago en seis cuotas fue rechazada de plano. La AFA, con la deuda superior que Platense tiene con Colón por el tema Picco, podría oficiar de garante.