Después de mucho tiempo hizo un gol y ganó

Bernardi pacificó el final de una novela de terror en Colón: 1 a 0

En la última fecha, el Sabalero volvió a ganar y Medrán se llevó su única alegría como entrenador sabalero. El dueño de casa fue más, Lago fue el mejor y al CADU descendido no le dieron un penalazo en Santa Fe.