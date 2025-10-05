Colón estará cuatro meses y medio sin jugar a la pelota
Este domingo en inicio de octubre se cierra una temporada al límite del papelón, gambeteando la “B” Metro a tres fechas del final. Hay una idea arrancar la Primera Nacional recién a mediados de febrero de 2026 y con 40 equipos
Colón cerró su participación 2025 en la Primera Nacional con un sabor amargo. Crédito: Juan Foglia
El partido con el descendido CADU le puso punto final a una de las peores temporadas de la historia desde que Colón juega fútbol profesional de la Argentina, con el simple dato de la cantidad de partidos perdidos, la penosa ubicación final y el detalle que necesitó de los otros dos (casualmente CADU y Talleres de Remedios de Escalada) para evitar la “B” Metro. Se baja este domingo un telón que recién se levantará en febrero de 2026, por lo que Colón estará sin fútbol profesional cuatro meses y medio. Para un club que respira y vive por la pelotita, una locura total desde todo punto de vista.
¿Cuál es la idea en cuanto al plantel profesional sabalero? La discusión se plantea de manera bifurcada: por un lado, los que tienen contratos “largos” y vigentes, además de los jugadores de la casa; por el otro, los que terminan el vínculo ahora. El tema es que los que terminan al final de este olvidable 2025 tienen derechos adquiridos hasta el mes de diciembre y una sola obligación: correr alrededor de una cancha. “Encima que no rindieron y hay que seguir pagando el sueldo, lo único que falta es que alguno se lesiona y tenga que continuar un año más”, es el primer razonamiento que surge.
La deuda con Espínola amenaza con inhibir al club por tres mercados de pases. Crédito: Manuel Fabatía
Por ahora, trascendieron tres nombres de jugadores profesionales con los cuales la actual Comisión Directiva que preside Víctor Francisco Godano estaría avanzando para rescindir sus contratos antes del 31 de diciembre de 2025. Se trata de Facundo Sánchez, José Barreto y Joel Soñora (es el que está más cerca de firmar e irse). A ese tridente se sumó la chance de Cristian García, el ex fútbol peruano que llegó como un pedido de Andrés Yllana y casi no jugó perseguido por las lesiones: el tema es que García tiene contrato firmado hasta el mes de diciembre pero de…¡2026!
En diez días se vence el plazo que le dio el TAS a Colón para pagarle al paraguayo Alberto Espínola por el famoso juicio que el Sabalero perdió. "El TAS falló en contra de Colón, lo condenó a pagarle a Alberto Espínola y, en caso de no hacerlo, tendrá prohibición de fichajes por 3 mercados. Son $12.860.000 más 5% de interés anual más U$S 345.000 más 5% de interés anual", es la resolución. Si el Sabalero no paga, Espínola irá a la FIFA para inhibir a Colón. Ariel Reck (abogado sabalero) hizo llegar una oferta formal de pagarle al lateral guaraní en diez (10) documentos y cerrar el caso. “Es real la oferta, Espínola la está analizando”, reconoció Fernando Baredes, abogado del futbolista. “Estamos esperando”, dicen en Colón.
El Pulga Rodríguez espera seguir y ser parte del intento de regreso a Primera. Foto: Manuel Fabatía.
¿Qué será del futuro de Luis Miguel Rodríguez? El “Pulga” tiene contrato hasta diciembre de 2026 y está entrenando para superar una pequeña molestia. Si bien el jugador quería estar en este último partido, se prefirió no arriesgarlo. En las últimas horas, su amigo y representante, Roberto San Juan, estuvo en el predio sabalero, ya que logró la representación de Zahir Yunis, uno de los canteranos de Colón. “El Pulga espera con mucha ilusión los nuevos tiempos que vienen en Colón y quiere volver a Primera con Colón”, dijo su agente.
Como se sabe, Colón está en el proceso de armado de su plantel para jugar una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquetbol, la segunda categoría profesional del baloncesto criollo. Este lunes habrá una reunión clave entre la CD de Godano y el grupo externo de apoyo que es clave para esta actividad. Por ahora la cosa no arrancó del todo bien: el club adeuda una cuota importante en la AdC, retiraron las viandas de algunos jugadores y también la lavandería para la indumentaria. “El club, entre todas sus disciplinas, paga 25 millones de pesos por mes en viandas, no podemos seguir así”, es la explicación de los dirigentes sabaleros.
