Después del descenso, Colón cierra el año más absurdo de su historia
Un fracaso absoluto del fútbol profesional donde el Sabalero se salvó tres fechas antes de irse a la Primera "B" Metropolitana. Empieza el éxodo de jugadores y el entrenador Medrán está "casi ido". Vuelve a jugar en cinco meses.
Tomás Paredes y una nueva chance para mostrarse. Crédito: Juan Foglia.
Cuando Nelson Sosa marque el pitazo de cierre para Colón-CADU este domingo en el Cementerio de los Elefantes (15.30 arranca), el fútbol profesional sabalero le habrá puesto punto final a una temporada que sólo generó vergüenza en 34 partidos a toda su enorme legión de simpatizantes y socios. Será el final de un calvario, pesadilla, dolor, sufrimiento. Después del ridículo descenso en la cancha de Newell's Old Boys de Rosario, este 2025 es lo más absurdo de su historia: apenas pudo terminar arriba de los dos equipos (CADU y Talleres de Escalada) que perdieron la categoría e incluso se salvó de la Primera "B" Metro hace apenas un par de fechas y por los malos resultados de los otros. Por ahora, el "equipo" perdió 20 partidos de los 33 que jugó, siendo su segunda peor campaña en cantidad de derrotas.
El contexto en el que se llega a este último partidos es el lógico: mucho "piberío" para evitar los insultos, un par de jugadores "grandes" que pidieron jugar, el éxodo previsible con rescisiones de contrato y un entrenador (Ezequiel Medrán) que está "ido", a pesar de la irresponsabilidad de firmarle contrato hasta diciembre de 2026 cuando a la actual gestión (que está sepultada políticamente) le quedaban un puñado de meses para irse a su casa.
Colón, después de este fracaso, estará "cuatro meses y algo" sin abrir su mítico estadio, testigo de grandes hazañas en el fútbol argentino, sudamericano y mundial. Recién volverá a competir en el mes de febrero de 2026. Para ese entonces, Colón tendrá nuevo presidente, nuevo entrenador y nuevos jugadores. Más allá de elegir el 30 de noviembre a otra Comisión Directiva, lo que hay que hacer con este club tan popular es refundarlo en todos los sentidos.
Estos dos meses innecesarios de la Gestión Godano hasta llegar a las urnas plantean varios desafíos: evitar la inhibición en la FIFA por el juicio de Espínola (unos 400.000 dólares), poner al día al plantel (se le deben en promedio dos meses) y comenzar la depuración de quienes protagonizaron este fracaso. En ese sentido, jugadores como José Barreto, Joel Soñora y Facundo Sánchez serían los primeros viajeros de una lista que hoy parece interminable.
Colón finalizó su experiencia como visitante este 2025 con derrota. Crédito: Juan Foglia
Un simple dato estadístico marca que Colón, para recibir este domingo a las 15.30 al descendido CADU, formaría con Tomás Paredes; Zahir Ibarra, Guillermo Ortiz, Brian Negro y Conrado Ibarra; Kevin Colli, Nicolás Talpone, Zahir Yunis e Ignacio Lago; Christian Bernardi e Iván Ojeda. A esta altura, quienes jueguen y cómo termine el resultado, es lo que menos importa en el Mundo Colón.
