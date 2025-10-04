Recibe al descendido CADU

Después del descenso, Colón cierra el año más absurdo de su historia

Un fracaso absoluto del fútbol profesional donde el Sabalero se salvó tres fechas antes de irse a la Primera "B" Metropolitana. Empieza el éxodo de jugadores y el entrenador Medrán está "casi ido". Vuelve a jugar en cinco meses.