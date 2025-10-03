Colón ofrece el pago en cuotas a Espínola y cerró el "Caso Viatri"
Como se sabe, el TAS falló en contra de Colón por 12.860.000 de pesos más 5% de interés anual más 345.000 dólares más 5% de interés anual. Para evitar la inhibición en FIFA por tres mercados, el Sabalero negocia con el jugador.
Una pesadilla menos. El reclamo de Lucas Viatri (foto) fue de los más insólitos en todo sentido: el poco tiempo que jugó, lo mucho que reclamó y el demorado acuerdo final. Ahora, después de muchos capítulos, esta novela de terror se terminó en el Mundo Colón. Crédito: Foto El Litoral.
El mayor dolor de cabeza para la "Gestión Godano", mas allá del rotundo fracaso deportivo por segundo año consecutivo, se llama Alberto Espínola. En la cuenta regresiva al final de la actual Comisión Directiva (hay elecciones el 30 de noviembre con traspaso de mando el 1 de diciembre), este reclamo es el más pesado de todos, porque el posible incumplimiento y/o no acuerdo, lo pondría a Colón de cara a una inhibición en FIFA, condicionando la llegada de nuevos jugadores en el próximo mercado de pases. En las últimas horas, Colón le ofreció a "Beto" Espínola el pago total en diez cuotas y del mismo modo, mediantetransferencia de 60.000 dólares, cerró el histórico reclamo de Lucas Viatri.
"El TAS falló en contra de Colón, lo condenó a pagarle a Alberto Espínola y, en caso de no hacerlo, tendrá prohibición de fichajes por 3 mercados. Son $12.860.000 más 5% de interés anual más U$S 345.000 más 5% de interés anual", fue la noticia que sacudió a los sabaleros el mes pasado. Si bien los abogados de Colón lo tomaron como un "triunfo" (el reclamo en la FIFA era por el doble de esa cifra), la realidad es que arrancó la cuenta regresiva para poder pagar ese monto del TAS.
Fernando Baredes, abogado de Alberto Espínola, explicaba los detalles de la sentencia negativa para la entidad del Barrio Centenario: "El resultado del fallo es correcto: el TAS nos los ha notificado a nosotros, los abogados; obviamente al club también y al jugador. Esta era la última instancia, en este caso, donde Colón podía seguir apelando. Colón ya había perdido en la FIFA el reclamo de Alberto Espínola; había apelado al TAS y ahora está confirmada la sentencia de primera instancia. No acostumbro a hablar de cifras, porque no es mi dinero. La sentencia en sí es como se indica: Colón debe cancelarlo dentro de los próximos 40 días. El TAS, como norma, el día que te notifica el laudo te pregunta si estás de acuerdo en la publicación del mismo; eso no quiere decir que lo vaya a publicar. Si las partes autorizan la publicación, en la página del TAS en la parte de jurisprudencia están todos los fallos, absolutamente todos. Esto no es una instancia judicial, es una instancia de arbitraje. Entonces, la voluntad de las partes debe respetarse".
Lo concreto es que la fecha "tope" es el 17 de octubre y Colón corre una carrera contra reloj. Por un lado, está claro que Colón no tiene "arriba de la mesa" esos montos para pagar "de una". Por lo tanto, con el aval de la AFA como, elevó un plan de pagos que consta de diez (10) cuotas a favor del jugador Alberto Espínola.
El paraguayo Alberto Espínola. Crédito: Manuel Fabatía
¿Qué puede pasar si no hay acuerdo?. "Este fallo es del TAS...Tribunal de Arbitraje del Deporte pero el que sanciona al club es la Comisión de Disciplina de la FIFA. O sea, Alberto tendrá que ir con su fallo y decir: "Mire, ya pasó el plazo y Colón no me pagó". Entonces, automáticamente, ahí FIFA lo sanciona: es un paso más, muy cortito, un trámite administrativo nada más", explicaba Baredes.
"Los montos no cambian, lo que se está discutiendo entre las partes pasa por la forma de pago (las diez cuotas) y poder gambetear esos intereses. Del lado de Colón, hay optimismo", explican ante la consulta de El Litoral.
Por otro lado, en el marco de los viejos juicios y/ o reclamos que generó la última etapa de José Néstor Vignatti, hace apenas algunas horas el Club Atlético Colón pudo cerrar el famoso tema del delantero Lucas Viatri. En su momento, por el despido en pandemia, Viatri empezó reclamando a Colón unos 7 millones de dólares, algo que finalmente se negoció en un poco más de "dos palos verdes" y que se "calzó" con parte del ingreso por la venta de Facundo Farías a la MLS para jugar al lado de Messi.
Ahora, para terminar de cerrar uno de los reclamos más increíbles de la historia de Colón, la entidad del Barrio Centenario depositó hace algunas horas los últimos 60.000 dólares y definitivamente el famoso "Caso Viatri" quedó archivado para siempre en el mundo sabalero.
Ahora Medrán probó con Bernardi titular
De cara al partido de este domingo, a las 15.30 y frente al descendido CADU de Zárate en el Cementerio de los Elefantes, el entrenador Ezequiel Medrán hizo fútbol este viernes con un pequeño cambio de los once que había parado el día jueves.
La novedad fue el ingreso del cordobés Christian Bernardi como titular en reemplazo de Matías Córdoba en el bloque ofensivo. Por lo tanto, el posible once que se despedirá de su gente en el Brigadier López seria con: Tomás Paredes; Zahir Ibarra, Guillermo Ortiz, Brian Negro y Conrado Ibarra; Kevin Colli, Zahir Yunis, Nicolás Talpone y "Nacho" Lago; Iván Ojeda y Christian Bernardi.
El DT Ezequiel Medrán hizo fútbol este viernes con un pequeño cambio.
Por lo pronto, el entrenador sabalero se inclinaría por este último equipo para el domingo, con el ingreso del experimentado Bernardi en lugar del chico Córdoba, quien había sido titular en el entrenamiento del jueves, que fue el primero de fútbol fuerte de la semana para tratar de conseguir, en el caso de Medrán, la primera victoria desde el inicio de su ciclo en Colón.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.