¿Se vienen alianzas electorales en Colón?

Nada está definido, pero hubieron encuentros entre Ricardo Magdalena, Gustavo Abraham, Oscar Yódice y se lo sumó a Luis Valdez ("Clemente") con el objetivo de aunar esfuerzos y conformar una sola lista entre todos ellos, con vistas a las elecciones del 30 de noviembre venidero en Colón.
Ricardo Luciani, por lo que se pudo saber, habría sido invitado pero su decisión es la de ir por su cuenta, con Sangre de Campeones, tal cual ocurrió en el último proceso electoral de hace dos años.
Ricardo Luciani - Sangre de Campeones
Por otro lado, el "vignattismo" se rearma bajo la figura de José Alonso, mientras que habrá que esperar si el oficialismo (o algunos de los actuales dirigentes), se suma a alguna de las listas o si decide ir por su cuenta.
José Vignatti y José Alonso compartieron comisión directiva durante muchísimo tiempo. Hoy, Alonso sería el "1" del "vignattismo" y habrá que ver de qué manera se "acomoda" en el futuro cuadro el ex presidente.
En los últimos días surgió el nombre de Gabriel Somaglia (fue síndico del club), pero se trató de una especie que se tiró sin ningún tipo de sustento, mientras que Ariel Utrera tendría decidido no participar y habrá que ver qué ocurre con otros nombres importantes que surgieron, como por ejemplo el de Busatto.
El profesor Carlos Trod es otro de los nombres que también se suma a la extensa nómina tras manifestar públicamente su interés de presentarse a los comicios.
