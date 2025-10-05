#HOY:

Colón se despidió del torneo ganando por la mínima ante el CADU

El Sabalero se impuso ante Defensores Unidos de Zárate por la Fecha 34 de la Primera Nacional en el Estadio Brigadier General Estanislao López.

Colón se despidió del torneo ganando por la mínima ante el CADU. Crédito. Manuel Fabatía.
 15:38
 / 
Por: 

Colón de Santa Fe ganó 1 a 0 este domingo ante el Club Atlético Defensores Unidos de Zárate, en el estadio Brigadier General Estanislao López. El partido se jugó por la fecha 34 de la zona B de la Primera Nacional.

Nelson Sosa fue el elegido por la AFA para dirigir el encuentro entre Colón y CADU. La terna arbitral la completan como asistente 1, Joaquín Badano; como asistente 2, Hernán Salado Paz y como cuarto árbitro Marcelo Sanz.

El único gol del encuentro lo convirtió Christian Bernardi a los 9 minutos del segundo tiempo.

Resumen de partido

De entrada y empujado por su público, Colón salió decidido a quedarse con la victoria. Tuvo un par de aproximaciones en los primeros minutos de la mano del ímpetu de joven delantero Iván Ojeda. Continuó metiendo en un arco al rival con la verticalidad de Yunis y la construcción de juego de Bernardi, mientras que Lago aportó peligrosos remates desde afuera del área como variantes.

Con el correr de los minutos, Defensores se acomodó en el campo, con pierna fuerte y ajustes en las marcas. Sin embargo, poco mostró en ataque el conjunto ya descendido, apenas algunos intentos con centros desde lejos y contras mal terminadas: no exigió al arquero rojinegro, Tomás Paredes.

Al descanso se fueron sin goles, en gran medida por la falta de precisión de Colón que no pudo convertir pese a tener una gran cantidad de llegadas y la impericia del CADU para hilvanar algo de fútbol y alguna llegada concreta al arco contrario.

Colón le ganó al CADU de local en el último partido de la fase regular del torneo. Crédito: Manuel Fabatía.

Metió mano Medrán para salir a jugar el complemento, sacó a dos pibes (Ojeda y Kolli) para meter a Jourdán y Taborda. Pero el mejor cambio llegó de la mano de los dos que mejor estuvieron en la primera mitad: gran desborde de Lago que Bernardi empujó para poner el 1 a 0. Se desdibujó después Colón, conforme con el gol y sin que conecten las nuevas variantes. Llegó menos que en el primer tiempo, pero nunca sintió peligrar la victoria.

El CADU, por su parte, intentó una reacción con amor propio más que fútbol. Se aproximó pero sin profundidad. En el medio de ese intento, el árbitro Sosa no cobró un claro penal por una mano de Ibarra en el área de Colón. Se diluyó luego el conjunto celeste al que le quedó muy lejos el arco de Paredes, al que le exigió la primera atajada recién a los 31 minutos del complemento con un tiro de muy lejos que atrapó fácil.

Cierre del torneo

El Sabalero terminó de esta manera una de las peores temporadas de la historia. Los jugadores no lograron cumplir las expectativas del inicio del torneo por lo que, en su mayoría, no vestirán la camiseta rojinegra el próximo año. El conjunto que terminó dirigiendo Ezequiel Medrán finalizó 16° en el Grupo B con 29 puntos. En el torneo acumuló 9 partidos ganados, 5 empatados y 20 perdidos, con 22 goles convertidos y 39 tantos en contra. Concluida la etapa futbolística, el club se enfoca ahora en votar el 30 de noviembre nuevas autoridades.

colon vs cadu. Crédito: Manuel Fabatía.Colón le ganó al CADU de local en el último partido de la fase regular del torneo. Crédito: Manuel Fabatía.

El CADU, en tanto, llegó a Santa Fe con el descenso consumado. El conjunto de Santiago Davio cosechó tan solo 21 puntos en todo el torneo y, un par de fechas antes del final, perdió la categoría al igual que Talleres de Remedios de Escalada. A lo largo de las 34 fechas disputadas, logró ganar solo 3 partidos, empató 12 y perdió 19 partidos, convirtiendo 17 goles y recibiendo 52 tantos en arco propio.

Minuto a minuto

Domingo 05.10

17:28 Final del partido: Ganó Colón

El Sabalero se impuso por la mínima ante el CADU como cierre del torneo.

Domingo 05.10

17:27 44' ST: Se perdió el segundo Colón

Córdoba se lo perdió solo abajo del arco.

Domingo 05.10

43' ST: Amarilla en Colón

Fue amonestado Taborda.

Domingo 05.10

32' ST: Más cambios

En Colón salieron Ignacio Lago y Nicolás Talpone para que ingresen Luis Rodríguez y Lautaro Gaitán.

En el CADU salieron Ortíz y Giménez para que ingresen Salvio y Basualdo.

Domingo 05.10

17:15 32' ST: Primera llegada de CADU

Con un tiro de muy lejos que llegó fácil a las manos de Tómas Paredes.

Domingo 05.10

17:11 29' ST: Tuvo el segundo Colón

Taborda remató y atajó el arquero del CADU.

Domingo 05.10

19' ST: Cambios en ambos equipos

En el CADU salieron Diego Aguirre, Sebastián Sánchez, Rodrigo Juárez. Ingresaron Lautaro Ceratto, Bautista Carboni y Santiago Petroni

En Colón se retiró Christian Bernardi e ingresó Facundo Taborda.

Domingo 05.10

16:52 9' ST: Gol de Colón

Bernardi la empujó para poner el 1 a 0 para Colón, tras un gran desborde de Lago.

Domingo 05.10

0' ST: Cambios en Colón

Salieron Kevin Colli e Iván Ojeda, ingresaron Federico Jourdan y Matías Córdoba.

Domingo 05.10

16:35 Comenzó el segundo tiempo

Colón y el CADU igualan sin goles.

Domingo 05.10

16:23 Final del primer tiempo

Domingo 05.10

16:19 42' PT: Otra para Colón

Pase filtrada de Bernardi para Lago que la punteó pero llegó a tapar con lo justo el arquero Aquino.

Domingo 05.10

16:11 36' PT: Se lo perdió el Sabalero

Clarísima para Colón. Centro de Ibarra que encontró solo frente al arco a Ojeda, pero el delantero no pudo conectar.

Domingo 05.10

16:10 33' PT: Una más de Colón

Otro intento desde lejos de Lago, se fue cerca del poste derecho del arco rival.

Domingo 05.10

15:59 20' PT: Otra de Colón

Remató Lago en la puerta del área y la pelota se fue rozando el travesaño. El partido sigue 0 a 0.

Domingo 05.10

15:56 20' PT: Sigue cerca el Sabalero

Remató Yunis de lejos exigiendo al arquero del Celeste.

Domingo 05.10

15:52 14' PT: Lo tuvo Colón

Tras una dura infracción, el Sabalero tuvo un tiro libre directo en la puerta del área. Se hizo cargo Bernardi, que estrelló la pelota en el ángulo.

Domingo 05.10

14' PT: Amarilla en el Cadu

Fue amonestado Facundo Laumann.

Domingo 05.10

7' PT: Amarilla en el Cadu

Fue amonestado Benjamín Ortíz.

Domingo 05.10

15:41 4' PT: Primera para Colón

Remató Ojeda de afuera del área.

Domingo 05.10

15:33 Empezó el partido

Ya se enfrentan Colón y Defensores Unidos de Zárate por la fecha 34 de la Primera Nacional.

Domingo 05.10

15:20 Alineaciones confirmadas

Así forma el Sabalero y el CADU

Domingo 05.10

15:03 La incertidumbre predomina en el horizonte Sabalero

Este domingo en inicio de octubre se cierra una temporada al límite del papelón, gambeteando la “B” Metro a tres fechas del final. Colón estará cuatro meses y medio sin jugara. Hay una idea arrancar la Primera Nacional recién a mediados de febrero de 2026 y con 40 equipos. En el medio, elecciones...

Domingo 05.10

14:39 Los convocados de Medrán

Estos son los jugadores seleccionados para disputar el último partido del torneo.

Domingo 05.10

14:12 Colón recibe al CADU buscando terminar el torneo con una victoria

