Primer condicionante para la próxima CD

Medrán: "Tengo contrato hasta diciembre 2026 y sin cláusula"

El DT de Colón, que volvió a hablar con la prensa al ganar su primer partido, confirmó que la institución lo contrató hasta el final del año que viene. “No hay ninguna cláusula ni acuerdo de palabra”, aseguró.