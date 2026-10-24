Colón se impuso este sábado ante Ciudad de Bolívar por 2 a 0 por la fecha 35 de la Primera Nacional del fútbol argentino de AFA (Asociación del Fútbol Argentino).
Fecha 35
Así quedó la tabla de posiciones de la Primera Nacional tras el triunfo de Colón 2 a 0 ante Bolivar
El encuentro se disputó desde las 21 horas de este sábado en el Estadio Municipal Eva Perón de Ciudad de Bolívar.
Ignacio Lago y Agustín Toledo, los goleadores de Colón ante Bolivar.
El encuentro se disputó desde las 21 horas de este sábado en el Estadio Municipal Eva Perón de Ciudad de Bolívar en la homónima localidad de la provincia de Buenos Aires.
Los goles fueron convertidos por Ignacio Lago a los 16 del segundo tiempo y por Agustín Toledo a los 45.
Tabla de posiciones
Con este resultado, Colón se ubica 5° con 57 puntos, 43 goles a favor y 27 goles en contra.
Por su parte, Ciudad de Bolívar quedó 6° con 51 puntos, 30 goles a favor y 31 goles en contra.
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