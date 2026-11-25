La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la agenda y la terna arbitral para los partidos definitorios de los cuartos de final de la Primera Nacional, y las semifinales de la Primera B y Primera C.
Se conoció el árbitro de Colón ante Deportivo Morón por la vuelta de los cuartos del Reducido
El Sabalero tendrá su partido el viernes 27 desde las 21 horas en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Buenos Aires.
En la segunda división del fútbol argentino, los partidos de vuelta comenzarán este viernes 27 con el encuentro entre Atlanta y Ciudad Bolívar y cerrarán el sábado con el duelo de Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Jujuy; mientras que el partido de ida de la tercera división y los de vuelta en la cuarta se definirán el domingo 29 a las 17:00.
Colón tendrá su partido el viernes 27 desde las 21 horas ante Deportivo Morón en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Buenos Aires.
Agenda de la Primera Nacional
El Torneo Reducido por el segundo ascenso se encuentra en su segunda fase, en la que ocho equipos definirán, en los partidos de vuelta, el pase a las semifinales. El cronograma comienza con el encuentro entre Atlanta y Ciudad Bolívar, este viernes 27, a partir de las 19:00, en el estadio León Kolbowski, donde el local defenderá el 1-0 conseguido en la ida, con Juan Pablo Pafundo como juez principal.
La jornada del viernes continúa con Tristán Suárez, que recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta desde las 21:00 en el estadio 20 de Octubre, con la conducción arbitral de Juan Cruz Robledo. El «Lechero» quiere la revancha tras perder la primera final, que derivó en el ascenso de Godoy Cruz.
El último día de la semana, Deportivo Morón abrirá las puertas del estadio Nuevo Francisco Urbano para disputar el segundo duelo ante Colón, luego del empate 0-0 en Santa Fe, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.
Por último, Gimnasia y Esgrima de Jujuy visitará a Deportivo Madryn desde las 20:00 en el recinto Abel Sastre, donde buscará revalidar la victoria por 1-0 que obtuvo en su casa la semana pasada, con Joaquín Gil como juez principal. Si al término de los segundos noventa minutos la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran igualadas, pasará a la siguiente instancia el equipo mejor ubicado en la “Tabla General de Posiciones” creada a tal efecto para esta etapa.
Viernes 27 de noviembre
- Atlanta - Ciudad Bolívar - 19.00 - Árbitro: Juan Pafundi - Asistente 1: Walter Ferreyra - Asistente 2: Juan Ricciardi - Cuarto árbitro: Julián Beligoy
- Tristán Suárez - Gimnasia y Tiro (Salta) - 21.00 - Árbitro: Juan Cruz Robledo - Asistente 1: Pablo Gualtieri - Asistente 2: José Castelli - Cuarto árbitro: Franco Morón
- Deportivo Morón - Colón - 21.00 - Árbitro: Hernán Mastrangelo - Asistente 1: Sebastián Raineri - Asistente 2: Agustín Méndez - Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
Sábado 28 de noviembre
- Deportivo Madryn - Gimnasia y Esgrima (J.) - 20.00 - Árbitro: Joaquín Gil - Asistente 1: Cristian Navarro - Asistente 2: Diego Martín - Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
Agenda de la Primera B
El Torneo “Reducido” por el segundo ascenso a Primera Nacional se encuentra en la etapa de semifinales, en la que cuatro equipos buscarán sacar la mayor ventaja posible de cara al partido de vuelta. La AFA organizó que ambas llaves se jueguen en simultáneo, el mismo día y a la misma hora.
Desde las 17:00 del domingo, Deportivo Armenio recibirá a Arsenal F.C. de Sarandí en el estadio Armenia, ubicado en Ingeniero Maschwitz, con el arbitraje a cargo de Gastón Iglesias, mientras que Camioneros se medirá ante Talleres de Remedios de Escalada en el recinto de la localidad de 9 de Abril, en el partido de Esteban Echeverría.
Domingo 29 de noviembre
- Deportivo Armenio - Arsenal F.C. - 17.00 - Árbitro: Gastón Iglesias - Asistente 1: Federico García - Asistente 2: Hugo Hartung - Cuarto árbitro: Agustín Panizza
- Camioneros - Talleres (R.E.) - 17.00 - Árbitro: Nicolás Mastroieni - Asistente 1: Lucas Vázquez - Asistente 2: Arnaldo Melgarejo - Cuarto árbitro: Ulises López
Primera C
El torneo “Reducido” por el segundo ascenso a la tercera categoría se encuentra en la instancia de semifinales, que determinarán quiénes serán los dos finalistas. Al igual que en la Primera B, ambos encuentros se disputarán simultáneamente y a la misma hora.
Al igual que en la categoría anterior, desde las 17:00 del domingo, Berazategui recibe a Sportivo Barracas en el estadio Norman Lee, donde buscará sellar el pase al último partido en busca del ascenso, tras la victoria por 3-1 como visitante. El arbitraje estará a cargo de Gabriel Flores.
En la otra llave, Cañuelas F. C. se medirá ante Estrella del Sur en el recinto Jorge Alfredo Arín, con ansias de dar vuelta el resultado del encuentro de ida, que terminó 3-2 en Alejandro Korn, partido de San Vicente. El encuentro será dirigido por el árbitro Iván Mastroini.
Domingo 29 de noviembre
- Berazategui - Sp. Barracas - 17.00 - Árbitro: Gabriel Flores - Asistente 1: Heber Ibañez Mesa - Asistente 2: Ludmila Capelli - Cuarto árbitro: Juan Ferreyra
- Cañuelas F.C. - Estrella del Sur - 17.00 - Árbitro: Iván Mastroieni - Asistente 1: Leandro Idio - Asistente 2: Lucas Monsalvo - Cuarto árbitro: Damián Rubino