Ninguno de los dos marcó en la ida pero...

“Nacho” Lago-Fagúndez y el partido de "los 30 goles juntos”

Junto con Martín Pino (21) y Luis Silba (19) componen el trébol de cuatro goleadores en el ascenso. ¿Quién ganará el duelo gatillero del viernes en el Lejano Oeste?