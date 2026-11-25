Termine como termine lo grupal, ya sea Colón o Morón en semifinales, tanto Ignacio Manuel Lago como Franco Fagúndez cerrarán un 2026 inolvidable. Es que los dos significaron, para el Sabalero y el "Gallo" respectivamente, la bandera del gol de sus hinchas. Este viernes, desde las 21, pondrán en campo "30 goles juntos" en el Nuevo Francisco Urbano.
“Nacho” Lago-Fagúndez y el partido de "los 30 goles juntos”
Junto con Martín Pino (21) y Luis Silba (19) componen el trébol de cuatro goleadores en el ascenso. ¿Quién ganará el duelo gatillero del viernes en el Lejano Oeste?
Para los dos, un año inolvidable
Ninguno de los dos pudo mover redes en el partido de ida: a "Nacho" se lo sacaron en la línea después de una mala salida de Salvá y el uruguayo estuvo cerca tirando un tacazo en el arco del FONAVI con el "Conejo" clavado abajo del caño horizontal en el Cementerio de los Elefantes.
Los dos, uno de cada lado, serán "la figurita más buscada" por las cámaras de la tele, los relatores y los fotógrafos. La historia de "Nacho" es conocida: pudo quedar libre en esta temporada; sin embargo, acordó con la dirigencia actual para seguir: se le actualizó un contrato que había sido abandonado y se reformuló la posible venta a futuro: 50 de Talleres, 35 de Colón y 15 del grupo empresario que lo maneja.
A mediados de mayo, la dirigencia sabalera tranquilizaba a todo el Mundo Colón: "NACHO 2027 Tenemos el agrado de informarles que Ignacio Lago renovó contrato con la institución hasta diciembre de 2027. Tuvimos la suerte de hacerle unas preguntas a Nacho luego de la firma y estas fueron sus palabras. ¡Vamos, bichito!", expresaban las redes oficiales del Sabalero.
Del otro lado, el punta de Morón también tiene una historia particular: "Trabajó en la construcción, casi deja el fútbol por no tener club y ahora es el goleador de la Primera Nacional", aseguraba TyC Sports.
Dos goleadores, dos historias
Franco Fagúndez es uruguayo de nacimiento y juninense por adopción. Se formó en las Inferiores de Sarmiento, pero recién en 2023 pudo asentarse en el fútbol. La historia del atacante de Deportivo Morón que tiene una amistad con Miguel Merentiel.
En marzo de 2022 desembarcó en Sportivo Peñarol de San Juan para disputar el Federal A, pero una lesión le truncó su despegue. Regresó a La Loba y de ahí pasó a El Linqueño en marzo de 2023, que marcó su retorno a la tercera categoría del fútbol argentino y el último escalón hacia la Primera Nacional para aquellos clubes que no están directamente afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
"Juan Manuel Sara, que era el técnico en ese momento, me había visto en el Federal A y a mediados de 2023 me llevó. Ahí pude tener un sueldito un poquito más alto y empecé a poder vivir del fútbol. Además, sabía que Estudiantes es un lindo club y es mucho más profesional. A partir de ahí me dediqué 100% al fútbol", contaba Fagúndez.
Tras solo cuatro goles en 49 presentaciones con el elenco de Caseros, el futbolista que el 14 de diciembre próximo cumplirá 28 años fue incorporado por Riestra. El préstamo en el Malevo finalizó en diciembre pasado y Estudiantes lo cedió a Morón, donde logró su explosión futbolística porque lleva 14 goles.
Así, el binomio "Nacho" Lago-Fagúndez es uno de esos duelos que "vende" la revancha de cuartos de final en el Lejano Oeste. Entre los dos, uno con la camiseta de Colón y el otro con la de Morón, "tiran de una" 30 goles en el Nuevo Francisco Urbano. Pase lo que pase, el 2026 será inolvidable para ellos.