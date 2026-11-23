Obligado a ganar en Morón

Colón suma un “pistolero” para ir al Lejano Oeste: “Wachi” titular

El plantel profesional sabalero inicia la semana más decisiva del año pensando en la revancha de este viernes, a las 21, en el Nuevo Francisco Urbano. De los tres resultados, uno solo le sirve al equipo de Delfino para instalarse en semifinales.