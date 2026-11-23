Semana corta, con feriado en el inicio y con un partido-revancha que se adelantó para este viernes a las 21 de común acuerdo entre ambas dirigencias. La AFA programó las semifinales para el miércoles 2 de diciembre y "liberó" a que se pongan de acuerdo en día más hora los rivales de cuartos de final. Así, pensando que uno de los dos pasará, el "Sabalero" y el "Gallo" adelantaron todo.
Colón suma un “pistolero” para ir al Lejano Oeste: “Wachi” titular
El plantel profesional sabalero inicia la semana más decisiva del año pensando en la revancha de este viernes, a las 21, en el Nuevo Francisco Urbano. De los tres resultados, uno solo le sirve al equipo de Delfino para instalarse en semifinales.
Dar el golpe en cancha del "Gallo"
Como se sabe, por cuestiones reglamentarias del Reducido, el que tiene la ventaja deportiva es el dueño de casa, el Deportivo Morón, por lo que después del 0 a 0 en el Cementerio de los Elefantes queda Colón obligado a ganar en el estadio Nuevo Francisco Urbano para poder instalarse en las semifinales y quedar mucho más cerca del segundo ascenso a Primera División.
"Mirá, acá no vamos a hacer nada raro en principio. Vamos a entrenar como todas las semanas y viajar a Buenos Aires como lo hicimos todo el año. No vamos a cargar de ninguna presión extra a nadie.
"Las cartas están tiradas arriba de la mesa y como dijo Iván, no hay lugar para especular. En todo caso, al jugarse a las nueve de la noche del viernes, se realizará una activación más intensa e importante", comentan en el campamento sabalero.
Todo parece indicar que el "Wachi" García se ganó un lugar y arrancará desde el vamos en el once titular.
El ex San Martín de Tucumán y Newell's Old Boys de Rosario, en los pocos minutos que pisó la hierba del Brigadier López, presentó credenciales: pateó al arco desde media distancia, desbordó un par de veces por derecha y hasta entró por el segundo palo para quedar mano a mano con Salvá, que se quedó parado en la línea y la pelota le pegó en el cuerpo.
A priori, lo más lógico sería el ingreso del "Wachi" por Darío Sarmiento, partiendo de una realidad: el habilidoso que arrancó por derecha de titular contra Morón y el que ingreso después, no estarían para jugar "con intensidad" los 90 minutos una serie fatal como generan este tipo de cruces "donde no hay mañana".
Lo más "lógico" sería pieza por pieza y a buscar el gol en el arco de enfrente. Después, en líneas generales, más allá del bajo rendimiento de Toledo y de la buena marca escalonada que Morón le hizo a "Nacho" Lago, no habrá mayores retoques ni modificaciones.
En la conferencia post partido, Iván Delfino opinó que "Morón es un equipo que de local siempre arranca con 15 minutos de furia, pero que seguramente tomará algunas precauciones".
Bíttolo: "No especular con la ventaja"
El capitán del "Gallo", el ex sabalero Mariano Bíttolo, confirmó que le pidió el cambio a Walter Otta por una molestia física y sentenció: "Si salimos a especular con la ventaja deportiva, nos puede ir mal contra Colón".
A priori, así como Morón modificó todo su dibujo táctico con línea de cinco, Colón no tocará nada que sea determinante en ese sentido y apostará al rendimiento de un equipo que hace nueve fechas que no pierde (de esos nueve partidos, en ocho no le hicieron goles). ¿Qué necesita?: algo simple, hacer un gol más que el rival.
El partido del viernes, a las 21 se jugará en el Lejano Oeste. "El Estadio Nuevo Francisco Urbano fue inaugurado el 26 de julio de 2013 gracias a una gestión tripartita entre nuestro Club, el Municipio de Morón y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gestión en la que, además, intervino un conjunto de actores privados que dieron como resultado, luego de mucho tiempo, que sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen al 1770, de la localidad de Morón, se emplazara nuestro nuevo Club y el Estadio", afirma el sitio oficial del "Gallo".
Actualmente, el Estadio Nuevo Francisco cuenta con capacidad para 32.000 personas distribuidos de la siguiente forma: 1) Platea Filiberto Ferrante: 4.500 personas; 2) Platea Lorenzo Capelli: 5.500 personas; 3) Tribuna Machado Ramos (local): 11.000 personas; 4) Tribuna José Luis Capurro (visitante): 11.000 personas. Además, 13 cabinas para prensa y 17 palcos.
El estadio se encuentra entre las calles Av. Hipólito Yrigoyen, Bernardo de Irigoyen, Fray Justo Santa María de Oro y Monseñor Angelelli.
Los accesos para los días de partido se distribuyen de la siguiente forma, excepto ocasiones especiales: Platea Filiberto Ferrante: Por Bernardo de Irigoyen; Platea Lorenzo Capelli.
Por Santa María de Oro y Monseñor Angelelli; o por Pasteur y Monseñor Angelelli; Tribuna José Luis Capurro (visitante): Por Santa María de Oro y Monseñor Angelelli; Tribuna Machado Ramos (local): Por Av. H. Yrigoyen y Monseñor Angelelli.
"El estacionamiento del Club está emplazado sobre los terrenos de la base aérea que conforman el Predio Deportivo "Nolo" Aguirre.
"El ingreso es por la calle Fray Justo Santa María de Oro y Presidente Manuel Quintana. El horario para los días de partido es de 2 horas antes el inicio del encuentro hasta 1 hora después de la finalización del mismo. La capacidad es para 2.000 automóviles", explican de cara al viernes.