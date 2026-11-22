El presidente de Colón, José Alonso, criticó el planteo de Deportivo Morón tras el empate 0-0 en el Centenario. Dijo, en declaraciones que reproduce Soy Deportes, que “no jugó a nada, jugó a parar el partido” y que “demostró ser un equipo timorato”.
Colón: Alonso criticó el estilo de juego de Morón y lo tildó de equipo “timorato”
El presidente sabalero opinó que Colón jugó mejor que Morón y es optimista para la revancha. El vice Bonazzola admitió que en breve saldría la decisión de Fifa por el caso Neris. Colón reclama una indemnización millonaria.
También, el presidente sabalero afirmó que Colón fue más sólido y que no le gustó la forma de jugar de Morón.
Alonso cuestionó la postura táctica del equipo dirigido por Walter Otta, señalando que los jugadores rivales cortaron el ritmo del juego con protestas, infracciones y demoras en el suelo, calificando la actuación del conjunto bonaerense como "timorata y llena de defecciones. No me gustó la forma de Morón", agregando que “Colón jugó mucho mejor que Morón, lejos”.
El dirigente valoró el rendimiento de Colón, especialmente en la segunda mitad, y ratificó su confianza en el plantel y en el cuerpo técnico encabezado por Iván Delfino, de cara a la definición en condición de visitante.
El partido de vuelta se jugará en el Francisco Urbano de Morón, el próximo viernes a las 21, recordando que Morón contará con la ventaja deportiva por haber finalizado en una mejor posición que Colón en la tabla general y también de la zona. Morón fue tercero en la zona, con 61 puntos y Colón quinto, con 60. Esto hace que Colón deba ganar si o si el viernes para seguir en carrera. El empate o la victoria de Morón, lo dejará automáticamente eliminado al conjunto sabalero.
La palabra de Deportivo Morón
Al frente de la delegación de Deportivo Morón, llegó Juan Carlos Pini, el vicepresidente primero, en ausencia del presidente, Gabriel Mansilla, quien tuvo un ataque de presión y debió permanecer en Buenos Aires.
Pini se postula como candidato del oficialismo en las elecciones que tendrán lugar en diciembre, con el objetivo de continuar adelante con el proyecto deportivo e institucional que se inició con Mansilla, quien conduce los destinos del club desde hace seis años.
En charla con El Litoral, durante la espectacular transmisión en vivo que se realizó este sábado con móviles en distintos lugares del estadio y los relatos y comentarios del partido, con Darío Pignata y Rodrigo Quintana desde estudios, más Enrique Cruz y Luciano Villarroel desde el Brigadier López, Pini defendió la actual disputa de los campeonatos. “El torneo de Primera Nacional es muy federal, permite la participación de equipos de todo el país y el nivel competitivo es muy bueno. Obvio que sería bueno que haya más premios, o sea más ascensos, pero nosotros estamos de acuerdo con esta modalidad que tiene el fútbol argentino”, señaló el vice, quien señaló al doctor Virgilio Machado Ramos como el dirigente más exitoso de Deportivo Morón.
Pini admitió que tiene familiares en Santa Fe (sobre todo en la zona de Esperanza y Humboldt) y que un tío abuelo fue dirigente de Unión, también con el mismo apellido. “Yo nací en el 69, que fue el año que Morón jugó en Primera, así que ojalá podamos ver coronado todo el esfuerzo que venimos haciendo con un ascenso, para verlo a Morón en lo más alto”, señaló el directivo del Gallo.
Por último, dijo que “hacemos un gran esfuerzo para mantener el plantel al día. Llegamos a tener 17.500 socios, pero hoy debemos andar en la mitad”, reveló el dirigente, quien auguró un marco de público multitudinario en el Francisco Urbano para la revancha del viernes a las 21.
El reclamo en Fifa por Neris
El vicepresidente de Colón, el doctor Alejandro Bonazzola, se mostró confiado antes del partido y adelantó que en los próximos días podría salir la resolución de Fifa con relación al caso de José Neris, a la vez que confirmó que el plantel está totalmente al día en el pago de haberes y que la deuda que Platense aún mantiene con Colón por la venta de Picco al fútbol brasileño (Colón debe percibir el 30 por ciento del monto total de la operación), “la está manejando el presidente Alonso en forma personal”.
En este aspecto, recordemos que Colón adquirió el 65 por ciento de la ficha de Neris, hizo un pago de alrededor de 800 mil dólares y el futbolista se consideró despedido, firmando para Emelec de Ecuador durante este año. Frente a esta situación, considerada “ilegal” por Colón, se hizo el reclamo correspondiente en Fifa contra el jugador y también contra el club ecuatoriano, reclamando una indemnización de 1.2 millones de dólares.
El caso entró en su etapa decisiva en Fifa durante el mes de noviembre y se espera que se produzcan novedades. Neris jugó en Emelec hasta mitad de año y luego fue cedido a préstamo hasta diciembre a Defensor Sporting de Montevideo, donde actualmente se desempeña.
Variante en ataque para la revancha
En cuanto a lo futbolístico, el promisorio ingreso del “Wachi” García sería la modificación a implementar por el entrenador sabalero, Iván Delfino, para jugar el viernes en el oeste del Gran Buenos Aires. García reemplazó a Sarmiento cuando apenas se jugaban algunos minutos del segundo tiempo y abrió bien la cancha por el costado derecho, mostrando desborde y profundidad, algo que hizo bastante bien Marcioni por el otro costado.
El respaldo de la hinchada sabalera
La respuesta de la gente fue muy buena otra vez. El marco de público fue el mismo que tuvo el Brigadier López en el encuentro ante Midland (quizás un poquito menos en la platea alta sur), algo que fue elogiado por los dirigentes sabaleros. “De la gente no podemos decir otra cosa que no sean palabras de agradecimiento por el apoyo fundamental que nos están dando”, se le escuchó decir a los directivos de Colón.