Lo que dejó el sábado

Colón: Alonso criticó el estilo de juego de Morón y lo tildó de equipo “timorato”

El presidente sabalero opinó que Colón jugó mejor que Morón y es optimista para la revancha. El vice Bonazzola admitió que en breve saldría la decisión de Fifa por el caso Neris. Colón reclama una indemnización millonaria.