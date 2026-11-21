“Nosotros lo hicimos correr mucho para atrás a Morón. Marcioni jugó un muy buen partido. Vamos a trabajar para ir a ganar el partido en Morón. Ellos se destacan por ser un equipo que juegan con mucha furia los primeros 15 o 20 minutos. Nosotros tenemos referentes que saben jugar esta clase de partidos. No creo que haya un solo jugador del plantel que no haya tenido la obligación de ir a definir de visitante una serie”, dijo Iván Delfino, el entrenador de Colón, luego del partido.
Iván Delfino: “No es tan fácil ganar en estos partidos”
El entrenador rojinegro destacó el partido que hizo Marcioni y recalcó que “hoy, el partido era por afuera”. Le tiró presión a Morón: “Ellos terminaron arriba nuestro”. Otra vez, su equipo terminó el partido sin que le conviertan.
“Hoy el partido era por afuera. Lago tuvo un partido aceptable, a veces tiene picos más importantes, pero la realidad es que al partido había que ganarlo por afuera, por eso destaco los desbordes de Marcioni”, agregó el entrenador.
Respecto de Bonansea, dijo que “yo creo que el trabajo que hace es fundamental para el equipo y la responsabilidad es nuestra porque no lo pusimos cara a cara con el arquero rival. Es la mejor opción que tenemos como 9, hoy por hoy”.
También se refirió a Sarmiento y dijo que no tenía estipulado el cambio. “Ellos achicaron para atrás y nosotros atacamos bien por los costados. Pero ellos metieron mucha gente en el área y se hizo muy difícil”, señaló el entrenador rojinegro.
“Nosotros vimos los que todos vimos. El partido se dio así, con muchos centros”, continuó diciendo Delfino. Y en cuanto a quién tiene la presión, señaló que “Morón terminó arriba de nosotros, nos ganó los dos partidos de la fase regular y no es tan fácil ganar. Nosotros tenemos que hacer la nuestra y mejorar. El equipo fue de menor a mayor en todo este tiempo, nuevamente no nos hicieron goles e iremos a la batalla de Morón”, en el final de sus declaraciones.
Federico Lértora, el capitán sabalero, dijo que “ya a partir de mañana tenemos que trabajar para el partido de vuelta. Estamos con confianza para hacer un gran partido allá, pero calientes por no haber podido ganar. El primer tiempo fue de ida y vuelta y en el segundo jugamos mejor, hicimos el gasto pero nos costó llegar al gol”.
En cuanto a la revancha, en la que a Colón no le queda otra que ganar, dijo que “vamos con una gran responsabilidad, pero ellos también tienen la presión porque definirán de local. A ellos el 0 a 0 acá les cerraba. Y a nosotros nos faltó eficacia y más tranquilidad para ir por afuera y terminar las jugadas por adentro. Tiramos muchos pelotazos frontales y eso los favoreció a ellos”, dijo Lértora.
En el final dijo que “en esta última parte crecimos, dimos otra imagen y a eso, la gente, lo entendió. El último partido que jugamos de visitante, en Bolívar, lo ganamos. Y a eso iremos, a ganar”, concluyó Lértora.