El “9” que espera pero no desespera por embocarla

Alan Bonansea: “Sería lindo un gol mío…pero acá lo importante es que gane Colón”

Dice que el equipo se ve mucho más sólido, que aparecieron las pequeñas sociedades y que Colón tiene “el as” en referencia a “Nacho” Lago. Habla mucho del grupo, no le da bolilla a su falta de gol y se retro-alimenta: “La gente me apoya, jugamos con 12”.