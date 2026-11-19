“Pasaron bastantes cosas durante el año, pero estamos en un buen momento, creo que estamos muy contentos y entusiasmados con todo lo que se viene”, tira Alan Bonansea en la charla exclusiva con El Litoral.
Alan Bonansea: “Sería lindo un gol mío…pero acá lo importante es que gane Colón”
Dice que el equipo se ve mucho más sólido, que aparecieron las pequeñas sociedades y que Colón tiene “el as” en referencia a “Nacho” Lago. Habla mucho del grupo, no le da bolilla a su falta de gol y se retro-alimenta: “La gente me apoya, jugamos con 12”.
-Sos el primer defensor del equipo y el último atacante: ¿cómo se ve ahora desde ahí hacia el arco propio este Colón que hace ocho que no pierde y en siete no recibió goles?
-Creo que tenemos una estructura muy sólida en cuanto a todas las líneas. Laburamos todos para el equipo y creo que eso es lo importante: la solidez defensiva que estamos encontrando es la clave. Tuvimos varias situaciones durante todo el torneo, de altos y de bajos; ahora creo que nos encuentra en un buen momento. Esos errores nos han llevado a ser un mejor equipo, un equipo un poco más sólido; encontramos varias sociedades también, creo que estamos en un buen momento y siempre en alza”, dice el “9”.
-¿Qué cambió del mensaje de Medrán a la idea de Delfino?
-Yo creo que cambiamos en líneas generales y empezamos a tener un poquito más de sociedades que las que veníamos teniendo; creo que encontramos una regularidad y una forma de juego que no es tanto de tirarme pelotazos desde tanta distancia y por eso también empezamos a generar un poco más de sociedades. El equipo intenta llegar más armado, con más juego.
-El cambio de posición de Marcioni generó algo de éso. ¿Cómo se movían ustedes en Patronato?
-Nosotros tuvimos un partido con Juli jugando los dos arriba y así jugábamos en Patronato. Ahora está por izquierda, yo estoy un poquito más con Nacho, que encuentra más la pelota por debajo mío y ahí armamos las sociedades. En el caso de Juli, de doble delantero, también hizo un buen laburo.
Tuvimos un partido acá, contra Los Andes, donde estuvo incisivo y generó bastantes faltas a la espalda mía por pasar la pelota. Ahora encontró una buena posición también, él lo charló con el entrenador y también el mérito de él de poder hablarlo. La comunicación es lo que hace funcionar el equipo: hay mucha más fluidez en asociaciones.
-¿Te pasó algo parecido a lo que planteó Marcioni?
-Me ha pasado, ahora me está pasando y me ha pasado con algunos entrenadores anteriores; no con todos. Es bueno que te den el margen de poder hablar, de tener una charla de hombre a hombre y poder charlar.
-Yo le decía a Delfino que Lago para mí “es un 10 con cosas de 9”, pero Iván opina que es al revés: “Es un 9 con cosas de 10”. ¿Pensás que “Nacho” puede jugar de 9?
-Yo creo que sí. Pasa que después en esta categoría y en la situación en la que nos encontramos, nos lleva a otra cosa. Es complicado tener dos muñecos que te estén marcando siempre y te estén dando todo el partido; pero sí, claramente lo podría hacer, tiene mucha calidad Nacho…Es nuestro “as”.
-Este año de Nacho es muy parecido al que tuviste en 2025 en Patronato: Nacho lleva 16, vos clavaste 15 entre tus etapas en Patronato. ¿Cómo se lleva Bonansea con el Bonansea de ahora en Colón?
-Espectacular, me siento muy bien. Muy bien en lo grupal y trato de cerrarme para el grupo y para el club…nada más. Hay que hacer oídos sordos a cualquier tipo de cuestión que le llegue a uno porque puede llegar a afectar, como no. Entonces, trato de cerrarme para mí, para mis compañeros y nada más.
-Imagino que te referís a las redes y a los medios de comunicación con eso de “cerrarse”, Alan
-Uno se enfoca y tiene la mente y el cuerpo solamente en el club y creo que también está la clave por ahí. Si te dejás llevar por las cosas que dicen o por gente que por ahí no jugó al fútbol, quedás mal porque te ponés a la altura de personas que por ahí quieren el mal para el club. Entonces, te cerrás un poquito de esa situación y no dejás que te afecten. Después, como todo laburo, hay que meterle para adelante para que la cosa funcione. Claramente uno siempre quiere ser mejor.
-Entonces…
-Hay que focalizar que en esta instancia perdés y te quedás afuera. Y uno se tiene que brindar al ciento por ciento para el grupo. O sea, yo no me quiero cargar una mochila de la que no quiero cargar…¡porque es cargarte con cosas que no te van a funcionar para los partidos que vienen!. Entonces me pongo de ese lado y trato de estar tranquilo.
-El otro día tuviste tres: una se te fue cerquita, en la otra te tiraste sin poder impactar y en la tercera, que Nacho te habilita sin mirar…
-Sí, ya se…en esa tengo que patear. Tengo que patear…Tengo que patear. Al recibir la pelota lo espera a Dari (por Sarmiento) porque en cualquier momento me podía romper y se iba mano a mano con el arquero. Uno también está pensando en el bien del equipo. Claramente tengo que ser un poquito más egoísta: con el diario el lunes uno saca conclusiones y se pone a analizar. Son todas cosas para crecer y tampoco, como te digo, me pongo esa mochila del no gol. Porque también soy consciente de que muchos de los goles que hicimos lo hicimos porque lo he generado y no quiero pecar tampoco de egocéntrico, ¿viste?. Lo tengo bastante controlado a ese tema…estoy tranquilo.
-Mucha gente reconoce el famoso “trabajo sucio de Bonansea”: tapar la salida, bajar en las pelotas quietas en contra, “fajarse” con los centrales, ir a todas, correr hasta la última bola…
-Y uno también se queda con esas cosas porque si no está todo el tiempo quizá viendo esa situación en las que uno se equivocó y tampoco es por ahí, ¿me entendés?. Entonces, hay que hacer un balance y también tratar de todo el tiempo ir mejorando. Mirá, las críticas buenas de acá para adentro, son tomadas, las que no…no. La gente que por ahí piensa de la manera que vos estás diciendo, que ve ese trabajo porque vio fútbol y entiende un poco de fútbol, sabe del esfuerzo que uno hace. Pero bueno, tampoco se puede dejar uno todo el tiempo dejar llevar por lo que se dice.
-Me dijiste “tenemos el as de espadas”…. Contame algo de “Nacho” Lago…
-No, Nacho, muy bien. Muy bien, en todo aspecto. Es un ejemplo, digamos. Porque tenía que tener unos huevos grandes para que pase toda la situación que pasó el “Loco”, ¿viste?. Y que después salga la cancha y se plante con nosotros a la par y la verdad que es muy rescatable por todo lo que está haciendo. Para nosotros es muy importante.
-Encima con 16 goles ya se habla de ofertas, clubes interesados y millones de dólares…
-Sí, pero Nacho tiene que estar muy tranquilo; tiene la cabeza con nosotros y nosotros tenemos la cabeza acá también. No miramos más allá de lo que es hoy y de lo que es el partido del sábado con Morón.
-A propósito del sábado, el estadio estaba tremendo contra Midland, ¿te imaginás ahora con Morón?
-Es hermoso, hermoso de verdad…el marco es increíble y claramente tenemos un jugador más cuando estamos con toda la gente como como tuvimos el fin de semana pasado y es un plus que tiene Colón con su gente.
-¿Qué le dirías a la gente de Colón?
-Nada, que nos acompañe. Que esté con nosotros que nosotros estamos al ciento por ciento con ellos y con la institución que es lo más importante y es por lo que estamos nosotros acá. Así que nos acompañen, que nosotros estamos a full con ellos.
-Tengo la sensación que sirve ganar “medio a cero” pero ganar y que lo haga cualquiera. Pero me parece que muchos en Colón tienen ganas de ganar con gol de Bonansea…
-Uhhh (N.de R.: se le iluminan los ojos a Bonansea), ¡qué hermoso que sería!. Qué hermoso que sería…Y ojalá que sea así. Lo estamos proyectando y siempre lo proyectamos. Ahora, si lo hace un compañero vale igual…al laburo lo voy a hacer para que lo haga mi compañero. Acá lo importante es que nosotros ganemos.
-Mirá el arco, cuando te salen todas es de 100 metros y ahora te debe parecer de metro y medio como mucho…
-(se ríe) Es que es así, hay que convivir con eso, ¿viste?
-La verdad, te noto bien…
-Sí, claro, siempre todo muy bien. Es que si no es un día perdido, amigo
-La última pregunta: juego con cartas marcadas: ¿tu mejor cabezazo fue en Croacia?
-(jajaja) qué recuerdo. Fuimos a Croacia por seis partidos, porque se lesionó un chico y se abrió un cupo. Eran seis partidos para no descender
-Me dicen que el contrato decía “si Bonansea juega los seis partidos, automáticamente se le hace un contrato de tres años”. Además, buena guita, buen salario
-Era así, tal cual, lindo contrato el de Croacia
-¿Y qué hiciste, Alan?
-Me calenté y le metí un cabezazo en el área a un marcador central de ellos: expulsado, tres fechas y afuera. Encima allá ya había VAR. Agarré el bolso y me volví para Argentina.
-La última…en la presentación de la Fiesta del Deporte, en el Costa Litoral, mucha gente se te acercaba y te decía “metéle loco, metéle”…
-La gente siempre fue buena conmigo acá en Colón…nunca nadie me dijo nada en la calle. Siempre apoyando, siempre alentando.